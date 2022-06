Entitats socials es pronuncien contra el decret que preveu l'exempció del requisit de català als interins

El Consell de Govern va decidir, el passat divendres, que centenars de persones, que ara ocupen llocs de feina a les administracions de les Balears amb caràcter temporal, podran ser funcionaris de carrera o laborals fixes sense acreditar el requisit de català corresponent.

Les principals entitats de les Balears ja s'han manifestat al respecte:

Des de l'STEI, ens han comunicat que «nosaltres, conscients d'aquest problema, havíem demanat un pla de formació, que es fes amb temps, proves prèvies per aquesta gent, en cas que fes falta, i totes les facilitats possibles, però no se'n va parlar i, unilateralment, el Govern ha aprovat aquesta exempció que no compartim».

Per altra banda, Joves per la Llengua va manifestar, a través de les seves xarxes socials, el seu desacord amb el Decret Llei 6/2022 i va sol·licitar la seva «rectificació immediata». A més, afegiren que «aquesta norma suposa un retrocés incomprensible pel que fa al dret dels ciutadans de comunicar-se amb l'Administració en català».

També ha expressat la seva disconformitat Jubilats per Mallorca que asseguren que «han clavat un punyal», en referència al fet que Francina Armengol va visitar a Jaume Bonet durant la seva vaga de fam en temps de Bauzá i «ara fa el mateix, però d'amagat».

L'Obra Cultural Balear ja va enviar un comunicat el mateix divendres demanant una rectificació i que l'acreditació del català es mantengui com a requisit. L'OCB va recordar que «en la defensa de la llengua no es pot fer cap passa enrere i que les bones intencions s'han de demostrar amb fets».

Des d'Enllaçats també consideren que «les persones que estan al servei dels ciutadans han de conèixer les llengües oficials de la comunitat, i més la llengua pròpia, per poder garantir els seus drets. Creim que s'ha d'exigir un coneixement de català a totes les persones que fan feina en l'Administració». També han afegit que «entenem que s'hagin de llevar les interinitats, però s'ha de fer amb les condicions que toquen i amb les mateixes condicions d'igualtat». Per altra banda, han proposat que se'ls doni formació i que podrien crear un pla adaptat.