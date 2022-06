STEI: «Moltes vegades el Govern es torba més de 45 dies per a cobrir 'de manera urgent' llocs de feina»

L’STEI Intersindical demana a la Conselleria de Funció Pública que incrementi la Unitat de Suport Conjuntural. Aquesta unitat està pensada per a cobrir necessitats urgents de personal sense haver de recórrer en aquests casos a les diferents borses, gestió que en algunes ocasions pot enredar la cobertura de llocs de treball essencials en més d’un mes i mig.

Precisament —en un moment del curs en què hi ha una punta de feina— fa un mes i mig que al CIFP Pau Casesnoves d’Inca esperen un ordenança. Educació ha demanat a Funció Pública que cerqui de manera urgent i extraordinària algú per a ocupar el lloc de feina temporalment però Funció Pública no ha trobat ningú en un mes i mig.

La Unitat de Suport Conjuntural es va crear amb la intenció de tenir gent contractada, que sigui mobilitzable en qualsevol moment. Concretament, hi ha un únic lloc de feina d’ordenança creat i dotat per a tot Mallorca. L’STEI Intersindical demana al Govern que incrementi el nombre de llocs de feina d’aquesta unitat, la faci extensible a Menorca i Eivissa i doti econòmicament els llocs perquè des de ja mateix hi hagi gent disponible per a cobrir aquestes situacions d’emergència.