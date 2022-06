Aena no accepta cap de les al·legacions presentades per entitats i partits per fer de Son Bonet un pulmó verd

La Plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha mantengut, aquesta setmana, una reunió amb el Director General d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, Josep Malagrava, i també amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Marratxí.

Malagrava va informar que Aena ha presentat un 'Informe' de resposta a les al·legacions presentades en el tràmit d’exposició pública del projecte de Parc fotovoltaic a Son Bonet. En aquest informe Aena respon les al·legacions presentades per entitats i partits polítics i 1.285 presentades per la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd i no n'accepta cap.

El Director General també va informar que la seva Direcció General Climàtic haurà de fer un informe positiu sobre el parc per la gran quantitat d’arguments jurídics que avalen a Aena per dur endavant el projecte del Parc Fotovoltaic a Son Bonet, tot i estar «políticament en desacord» amb el projecte.

De la seva banda, la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd considera que tot i la insistència d’AENA en continuar amb el projecte de parc als terrenys de Son Bonet , hi ha molts d’arguments jurídics, socials, ambientals , econòmics i polítics per evitar dur endavant el projecte alternatiu que ells proposen.

Propostes de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd al Govern i l'Ajuntament

La Plataforma demana al Govern i també a l'Ajuntament de Marratxí que facin el màxim esforç per avalar amb arguments ambientals i socials tots els informes necessaris per demanar a Aena que retiri el seu projecte en els terrenys de Son Bonet. Els demana també que tengui en compte les necessitats de la ciutadania de Marratxí i de les administracions locals i autonòmiques que de forma clara i contundent han mostrat el seu desacord amb el Projecte de parc fotovoltaic en els terrenys de Son Bonet.

La Plataforma també explicita que Aena no ha presentat cap proposta alternativa a la ubicació del PSFV a Son Bonet que té com objectiu l’autoconsum de l’aeroport de Son Santjoan de Palma; per tant considera que s’ha de demanar a Aena que presenti una proposta de PSFV a altres zones de l’aeroport –en els aparcaments o a altres zones properes de l’espai aeroportuari de Son Sant Joan -i a les cobertes dels edificis aeroportuaris les quals tenen una gran extensió i possibilitats.

Així, segons la plataforma, «es podria combinar les necessitats de l’autoabastiment aeroportuari amb energia renovable i les necessitats socials i ambientals de la ciutadania que resideix prop de l’aeroport i a Mallorca».