Desset famílies d’Eivissa reben el certificat de víctimes del franquisme

El vicepresident del Govern i conseller de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica, Juan Pedro Yllanes, i el vicepresident del Consell Insular d’Eivissa, Mariano Juan, han presidit aquest dijous el primer lliurament de certificats de víctimes del franquisme celebrat a Eivissa, un acte d’homenatge i de reconeixement institucional a les víctimes de la repressió franquista assassinades a les Illes Balears, així com als seus familiars.

En aquesta ocasió, diferents autoritats, acompanyades per representants del moviment memorialista, han fet lliurament del certificat als familiars de 17 persones, homes i dones, originàries d’Eivissa, que varen morir assassinades a les Illes Balears durant la Guerra Civil i el franquisme.

Es tracta d’Antoni Marí Torres, Bàrbara García Loreto, Bartomeu Marí Marí, Diego Ponce de León, Enric Torres Juan, Eulalia Marí Torres, Joan Gómez Ripoll, Joan Guasch Juan, Joan Guillem Boned, Joan Serra Antonio, Josep Torres Torres, Miquel Tur Roig, Miquel Tur Torres, Pere Torres Marí, Vicent Marí Cardona, Vicent Ripoll Ferrer i Vicent Ripoll Marí.

També s’ha retut homenatge a les víctimes de les famílies que ja varen rebre el seu certificat en l’acte celebrat a Palma el passat 29 d’octubre amb motiu del Dia del Record. «Que la seva memòria no sigui mai més silenciada», s’ha emfatitzat. Eren Antoni Ramón Prats, Bartolomé Costa Serra, Francesc Costa Torres, Josep Marí Cardona, Josep Vidal Ramón i Pere Roig Ferrer.

El vicepresident Yllanes ha volgut recordar i «deixar ben clar» que les famílies també són víctimes. «Sou víctimes que heu patit al llarg dels anys diferents injustícies: el silenci obligat, l’oblit per part de la societat i les institucions, veure com altres víctimes sí rebien tot reconeixement i suport mentre les vostres eren innombrables, i, sobre tot, sou víctimes perquè heu patit l’absència de les vostres persones estimades, perdudes en la barbàrie del règim franquista», ha assenyalat.

L’acte ha comptat amb la participació de Marc Andreu Herrera, director general de Memòria Democràtica del Govern; Francisca Riera, representant del Fòrum de la Memòria d’Eivissa i Formentera; i Lluís Ruiz, membre de la Comissió de Fosses i Desapareguts de la Guerra Civil i el Franquisme.

A més, han assistit, entre altres: la senadora per Eivissa i Formentera, Patricia Abascal; la vicepresidenta del Parlament i diputada per Eivissa, Gloria Santiago; el director insular de Patrimoni, Miquel Costa; el batle d’Eivissa, Rafael Ruiz; els tinents de batle Elena López i Aitor Morrás, i el regidor Ricardo Clivillé; la batlessa de Santa Eulària des Riu, María del Carmen Ferrer Torres; la primera tinenta de batle de Sant Josep de sa Talaia, Pilar Ribas Torres; la secretària general de CCOO, Consuelo López Melero; el secretari d’Organització d’UGT Eivissa i Formentera, Pepe Pedrido; la representant de l’STEI, Joana Tur Planells; l’historiador Antonio Viñaras; i el vicepresident del Fòrum per la Memòria d’Eivissa i Formentera, i membre de la Comissió de Fosses i Desapareguts de la Guerra Civil i el Franquisme, Artur Parrón.