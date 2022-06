Son Bonet Pulmó Verd: «Ara és el moment que Aena ens escolti i rectifiqui»

La plataforma Son Bonet Pulmó Verd es va reunir el director general d'Energia i Canvi Climàtic del Govern, José Malagrava, i amb l'equip de govern de l'Ajuntament de Marratxí el passat dilluns dia 13 de juny.

A la reunió, Malagrava els va informar sobre la situació actual de la tramitació del Projecte del Parc fotovoltaic de Son Bonet. Aena ha presentat un Informe de Resposta a les al·legacions presentades en el tràmit d'exposició pública del PSFV de Son Bonet. En l'informe, Aena no accepta cap de les al·legacions presentades per unes 10 entitats i partits polítics.

La Plataforma Son Bonet Pulmó Verd ha expressat a través d'un comunicat que «tot i la insistència d'Aena en continuar amb el projecte de PSFV en els terrenys de Son Bonet, hi ha molts arguments jurídics, socials, ambientals, econòmics i polítics per evitar dur endavant el projecte».

Propostes de la Plataforma Son Bonet Pulmó Verd al Govern i Ajuntament

La Plataforma demana al director general d'Energia i Canvi Climàtic i també a l'Ajuntament de Marratxí que facin el màxim esforç per avalar amb arguments ambientals i socials tots els informes necessaris per demanar a Aena que retiri aquest projecte del PSFV en els terrenys de Son Bonet, i tingui en compte les necessitats de la ciutadania de Marratxí i de les administracions locals que de forma clara i contundent han mostrat el seu desacord amb el projecte.

Petició clara d'una proposta de PSFV alternativa a la ubicació a Son Bonet: Plaques per Autoconsum si, però a Son Bonet no

La Plataforma també explicita que Aena no ha presentat cap proposta alternativa a la ubicació del PSFV a Son Bonet que té com a objectiu l'autoconsum de l'aeroport de Son Sant Joan de Palma; per tant, considera que s'ha de demanar a Aena que presenti una proposta de PSFV a altres zones de l'aeroport – en els aparcaments o a altres zones properes de l'espai aeroportuari de Son Sant Joan -i a les cobertes dels edificis aeroportuaris les quals tenen una gran extensió i possibilitats.

Així es podria confegir les necessitats de l'autoabastiment aeroportuari amb energia renovable i les necessitats socials i ambientals de la ciutadania que resideix prop de l'aeroport i a l'illa de Mallorca.

Màxima implicació i claredat política per a aconseguir que la ciutadania sigui escoltada

En el cas que Aena no vulgui considerar cap proposta de refer el projecte de PSFV per millorar la seva proposta a escala ambiental i social, i perseveri en la manca de col·laboració i sinergia amb la ciutadania i les Administracions locals i de Govern de Mallorca i de les Illes Balears DEMANEM a l'Ajuntament i Govern la seva màxima implicació i claredat en l'àmbit polític per evitar que el PSFV s'ubiqui a Son Bonet, i Aena cerqui una ubicació més adequada a les necessitats de la ciutadania i ambientalment.

La Plataforma confia que totes les forces polítiques que han explicitat de forma clara i contundent el seu rebuig en el PSFV de Son Bonet estiguin a l'altura política que pertoca.