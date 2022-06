Comença el judici pel cas Cursach

El judici pel cas Cursach començarà aquest dilluns a l'Audiència Provincial de Balears amb un total de 23 processats. La vista oral del procés judicial està assenyalada fins a l'abril del 2023 on, durant aproximadament deu mesos, es jutjarà cinc membres del Grup Cursach, quatre funcionaris i 14 agents de la Policia Local de Palma.

Les acusacions particulars personades en el cas mantenen la petició de condemnes, però el Ministeri espanyol Fiscal va presentar, fa dues setmanes, un nou escrit en què retira l'acusació contra vuit persones, una morta durant la fase d'instrucció judicial.

A més, la Fiscalia redueix la seva petició de pena de presó per a l'empresari d'oci nocturn Bartolomé Cursach a un any i mig, després de no atribuir-li un delicte de suborn actiu continuat i de coaccions. Inicialment, la Fiscalia demanava vuit anys i mig de presó.

Pel que fa al 'número 2' de Cursach, la seva mà dreta Bartolomé Sbert, un altre dels principals acusats en aquest cas, la Fiscalia també rebaixa la seva petició de pena de presó a tres anys i mig, després d'eliminar el delicte de suborn actiu.

Igualment redueix la sol·licitud de presó per al subinspector Bartolomé Capó (15 mesos), els oficials de la Patrulla Verda Gabriel Torres (tres anys i mig), Feliciano Franco (dos anys), el policia Rafael Amengual (dos anys), el subinspector Carlos Tomàs (gairebé sis anys) i l'agent Daniel Montesinos (sis anys i nou mesos).

El nou escrit signat pels fiscals Juan Carrau i Tomás Herranz atribueix delictes de pertinença a grup criminal a Cursach, Sbert, Antonio Bergas, Capó i Torres. Pels altres acusats conclou que els seus fets són constitutius de delictes com, per exemple, prevaricació administrativa, suborn passiu, suborn actiu, abús de funció pública per sol·licitud sexual, salut pública i revelació de secrets, entre d'altres.

Aquestes noves conclusions prescindeixen de més de 20 folis del relat firmat pel mateix Carrau i el fiscal Miguel Ángel Subirán, el qual anirà a judici per la instrucció principalment del cas ORA a finals del 2018. L'eix principal d'aquest era el delicte de suborn en considerar que els acusats del grup Cursach «van donar les instruccions i ordres oportunes perquè es dugués a terme la pràctica habitual de regalar o obsequiar a diversos funcionaris públics que tenien competències en temes que podien afectar la marxa dels negocis de lleure del grup».

Amb tot, els fiscals titllen sobre l'escrit anterior qualsevol referència d'afavorir l'entramat empresarial de Cursach i descriu les actuacions i decisions «arbitràries i injustificades» dels responsables de la Policia Local de la Patrulla Verda i agents que es van dedicar durant anys inspeccionar locals per generar «perjudicis econòmics a diversos empresaris».