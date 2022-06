El TSJIB jutjarà l'exjutge i l'exfiscal del cas Cursach per coaccions i detencions il·legals

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJIB) ha donat per conclosa la investigació i ha acordat jutjar el jutge Manuel Penalva i el fiscal Miguel Ángel Subirán per diversos delictes com coaccions, obstrucció a la justícia i detencions il·legals. La Sala Penal ha resolt sobreseïment lliure per a tots els investigats de la causa respecte al possible delicte de grup criminal.

La interlocutòria que ha dictat el tribunal estima part dels recursos presentats pel Ministeri espanyol Fiscal, així com els advocats de les acusacions particulars respecte al cas ORA. En canvi, desestima completament els recursos d'interpel·lació.

L'escrit també ha revocat l'arxiu de la causa, acordat en la interlocutòria del 19 d'abril del 2021, per tal de continuar amb el procediment judicial respecte a les detencions acordades en el cas ORA. Igualment, ha acordat seguir el judici pels delictes de revelació de secrets contra Subirán i Penalva.

La Sala Penal ha especificat que la interlocutòria no es pot recórrer, per tant, el judici se celebrarà. Aquesta decisió s'ha pres una setmana abans que comenci el macrojudici del cas Cursach, que acabarà l'abril del 2023.