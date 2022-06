El ParcBit celebra 20 anys d'innovació

El conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, Miquel Company, acompanyat del director general de Modernització i Administració Digital, Ramón Roca; el gerent de la Fundació Bit, Antoni Roig; i el president d'APTE, Felipe Romera, ha presentat en roda de premsa l’agenda d’esdeveniments que la Fundació Bit ha preparat per commemorar el 20è aniversari del ParcBit i que es durà a terme durant el 2022.

La presentació s’ha realitzat aquest divendres al ParcBit en el marc del Congrés Internacional de Parcs Tecnològics d’Espanya, un esdeveniment organitzat conjuntament per la Fundació Bit i l’associació APTE, i un dels actes centrals d’aquesta agenda. Al congrés, dut a terme els dies 9 i 10 de juny hi han assistit, en la primera jornada, els principals responsables dels diferents parcs d’Espanya i representants de parcs internacionals. I a la jornada de divendres 10, oberta al públic, hi han assistit més d’un centenar de persones, que han pogut escoltar la ponència principal de Carles Manera, i dues taules rodones al voltant del paper de la innovació i els parcs tecnològics en la creació d'un nou model econòmic més flexible i sostenible.

Durant la roda de premsa, el conseller ha explicat que durant aquests 20 anys el ParcBit ha esdevingut un espai de col·laboració enfocat a la millora de la qualitat de vida de les persones; complint alhora dues funcions essencials relacionades amb l’R+D+i; d'una banda, proveir d’un ecosistema altament funcional a empreses i emprenedors de base tecnològica i de l’altra, prestar a empreses i emprenedors serveis d’alt valor afegit.

El conseller Company ha volgut destacar que el ParcBit és un dels actors fonamentals per al desenvolupament del nou model econòmic que es vol promoure des del Govern de les Illes Balears: «Un nou model que volem per a les nostres illes i que ens ha de permetre preservar el territori en què vivim per a les futures generacions i afrontar els canvis de paradigma que forçosament es produeixen i que hem viscut de prop amb situacions com la de la COVID».

Durant la seva intervenció, el conseller ha remarcat que la diversificació econòmica ha de potenciar els diferents sectors productius que ens asseguraran el benestar; i que per a assolir-ho serà clau el sector de l’economia del coneixement; la tecnologia, l'enginyeria, i la ciència; ja que «des d’aquests sectors s’estan produint els canvis més significatius en l’economia i en la societat, una revolució tecnològica que no atura i de la qual cal formar part».

Durant la presentació també s’han aportat algunes dades que ajuden a contextualitzar la importància del sector de la innovació i la tecnologia. Així, segons l’Enquesta sobre la percepció de la Innovació a Espanya realitzada per la Fundació COTEC, s’extreu que el sector de la innovació és considerat clau per la societat balear, percebut per un 73 % com a molt positiu; i que en el sector tecnològic es preveu el major creixement quant a llocs de treball (a la Unió Europea el 45 % ja estan relacionats amb l’entorn digital segons el Libro Blanco de las mujeres en el ámbito tecnológico).

El president d’APTE, Felipe Romera, també ha participat en la roda de premsa on ha volgut agrair la col·laboració del ParcBit en l’organització del congrés Internacional, un acte a través del qual es pretén «fomentar des dels parcs científics i tecnològics noves oportunitats per a una economia basada en el coneixement, la diversificació i la resiliència».

20 anys del ParcBit: agenda d’activitats

Les activitats que la Fundació Bit ha organitzat pel 20è aniversari del ParcBit han estat presentades pel director general de Modernització i Administració Digital, Ramón Roca, qui ha explicat que les activitats s’han estructurat al voltant de quatre objectius estratègics per al ParcBit: la consolidació de xarxes a través de les quals el ParcBit fomenta la col·laboració amb altres parcs, comunitats i regions; la col·laboració en activitats sobre temes tecnològics; el desenvolupament de noves estratègies i plans d’actuació del sector; i la posada en valor de la comunitat del ParcBit (empreses, professionals i ciutadania).

Així, durant aquest 2022, a més del Congrés Internacional de Parcs Tecnològics d’APTE, la Fundació Bit també organitzarà la Conferència Anual de la Xarxa EEN (Enterprise Europe Network) una xarxa promoguda i cofinançada per la Comissió Europea, present en més de 50 països i en la qual participen prop de 600 organitzacions. Aquesta xarxa té per objectiu prestar serveis de suport a les empreses; i la seva conferència anual, en la qual participaran prop de 130 tècnics de les diferents regions espanyoles, se celebrarà a l’auditori del ParcBit el 29 i el 30 de setembre.

Quant a activitats en temes tecnològics, el director general ha destacat també la Jornada de Privacitat Mallorca organitzada el passat mes de maig per GsBit, l’Associació Balear d'Empreses de Programari, Internet i Noves Tecnologies.

Segons ha informat Roca, també serà important la participació en la Jornada Destinacions Turístiques Intel·ligents i Espais de Dades, organitzada per la plataforma Planetic (Plataforma tecnològica espanyola per a l'adopció i difusió de les tecnologies electròniques, de la informació i la comunicació), que se celebrarà al ParcBit el 16 de juny; i la col·laboració amb les diferents comunitats tecnològiques de Mallorca: a través d’esdeveniments al llarg de l’any. Comunitats com Agile & Lean IB, AWS Mallorca, PyData Mallorca, Mallorca Software Crafters, o Women Techmakers (WTM), entre d’altres. La col·laboració amb aquestes comunitats, formades per professionals del sector tecnològic consisteixen en la facilitació i cessió dels espais del parc per a l'organització d'activitats orientades a compartir coneixement i a posar en valor la feina d’aquest col·lectiu estratègic per al ParcBit.

Així mateix, i per tal de promoure i desenvolupar noves estratègies per a sector de la innovació, l’agenda per a aquest 20è aniversari preveu la realització de dues activitats. En primer lloc, la presentació del llibre Industrialització històrica i nova indústria a les Balears del doctor en Economia Carles Manera. La Fundació Bit ha col·laborat en l’edició d’aquesta obra acadèmica a través de la qual es presenten un conjunt de treballs sobre les línies d’actuació des de l’òptica de la política industrial i la política econòmica (sectors industrials històrics i sectors emergents, reptes, viabilitat del turisme i diversificació de l’economia).

I en segon lloc, i previst entre els mesos d’octubre i desembre, s’organitzarà el fòrum 'Estratègia de futur' una trobada per revisar el paper del ParcBit com a instrument dinamitzador i diversificador de l’economia balear i quin paper ha de jugar en els 20 anys vinents. En aquest fòrum hi participaran membres del patronat actual i antic del ParcBit, i membres destacats de l’ecosistema innovador de les Illes Balears (professionals, empresaris, clústers...).

Finalment, i per tal de reforçar la comunitat del ParcBit, es realitzaran dues activitats: la Festa Major del ParcBit, que tendrà lloc a finals d’estiu, i la Xocolatada de Nadal, el mes de desembre. Aquests esdeveniments adreçats a tots els professionals que treballen al ParcBit i les seves empreses, s’organitzaran com activitats lúdiques amb l’objectiu de crear cultura de pertinença i compartir l’efemèride amb totes les persones que configuren el projecte i el seu ecosistema. Durant aquestes jornades es preveu la realització d’activitats de team building, i la realització d'experiències compartides al voltant de la música, la gastronomia, i les activitats culturals i creatives. Per a ambdues activitats el ParcBit comptarà amb la col·laboració de les empreses i els treballadors del parc, part essencial i indispensable de l’ecosistema innovador, i veritables protagonistes d’aquesta celebració.

El ParcBit: orígens i evolució

El gerent de la Fundació Bit, Antoni Roig, ha aprofitat la presentació per fer un repàs dels orígens del parc, un indret singular, ha dit, «localitzat en un entorn d’alt valor natural, als peus de la serra de Tramuntana, un dels tresors més apreciats de les nostres illes».

Segons ha explicat Antoni Roig, ja abans de l’arribada de Jaume I, l'emplaçament on avui es troba el ParcBit havia estat una espai d’innovació. L’alqueria islàmica coneguda com Ayn al-Amir o Font de l'Emir, documentada al voltant del segle X, estava estretament vinculada al torrent de na Bàrbara, que travessa la finca de nord a sud, i això la va fer un lloc estratègic per a la Medina Mayurqa. S’hi ubicà un sistema hidràulic construït pels àrabs que arribà a tenir fins a 8 molins i que va ser utilitzat durant segles després de la seva construcció, i que avui dia encara segueix proveint d’aquest bé essencial a la ciutat de Palma.

A partir de 1230, es va rebatejar l’alqueria com La Font de la Vila, i començà una nova època en la qual, el que avui és el parc rebria el nom de Son Espanyol. A finals del XIV, amb l’adquisició de la finca per Pere Espanyol i de Puigdorfila, s’inicia una època d’esplendor nobiliari al voltant d’aquesta finca.

L'època d'esplendor fou entre finals del segle XVI i principis del XVII, en la qual va quedar fixada la seva arquitectura bàsica. La seva planta quadrada i la seva clastra —un pati central que vertebra totes les edificacions— on s’hi observen encara elements arquitectònics d'interès com el rellotge de sol, part de la balustrada original, o l’emblema de la família Espanyol en la que fou l’entrada principal.

Ja al segle XX començà l'èxode rural i el declivi de l'agricultura a favor del turisme. Joan Bernat i Francisca Espases van ser fins a 1950 l’amo i la madona de Son Espanyol.

El 30 de març de 1993, el Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va determinar la creació d'un parc industrial d'alta tecnologia, amb un concepte urbanístic d'alta qualitat, emplaçat en el terme municipal de Palma, a fi d'impulsar la implantació d'un conjunt d'empreses per al desenvolupament d'activitats relacionades amb la investigació, l’alta tecnologia i els serveis avançats. I el 12 de febrer de 1999 va ser definitivament aprovat el Pla Especial de Desenvolupament del ParcBit.

El 1994, el Govern va convocar un concurs restringit al qual van ser convidats 11 arquitectes de gran prestigi: Norman Foster, Richard Rogers, Skidmore, Owens & Merrill, Ove Arup, Hiroshi Hara, Michel Mossessian, Fred Koetter, Emili Nadal i Maria Antònia Mayol. Finalment, el projecte fou atorgat a Richard Rogers que plantejà el masterplan en tres nuclis d’aspecte orgànic-cel·lular al voltant de conceptes com la arquitectura bioclimàtica, el desenvolupament sostenible, la qualitat de vida i el medi ambient.

La filosofia del projecte de Rogers és, encara avui, un dels principals trets del parc, dels quals el gerent de la Fundació Bit ha recuperat alguns fragments plantejats pel propi Rogers, desaparegut el passat 2021:

«L'esquema es pot "llegir" com una manifestació física de l'era de la telemàtica: ParcBit reconeix que la ubicació del treball ja no està definida pels centres històrics d'ocupació, sinó que estarà determinada cada cop més per qüestions clau com la qualitat de vida i el medi ambient.»

«És deferent al terreny existent, reconeixent que el paisatge és la memòria col·lectiva d'una cultura. La nova urbanització complementa més que no compromet el paisatge i la seva ecologia local: la topografia existent ha tingut un paper important en la definició de la forma construïda i els patrons de circulació, amb edificis situats a les terrasses que envolten la finca i la carena, seguint les corbes de nivell de la terra.»

El 7 de novembre de 2003 s'inaugurà el ParcBit, que inicià llavors una període de creixement en què es construïren els edificis que conformen actualment el parc i on hi treballen avui dia, més de 3.500 treballadors.

Des que fou inaugurat el 2002, el ParcBit no ha aturat de créixer. Si bé aquests darrers dos anys, i com a conseqüència de la pandèmia viscuda, el nombre d’empreses ha minvat per primera vegada en molts d’anys, el ParcBit s’ha consolidat com a nucli principal d’empreses de base tecnològica i innovadora de les Illes Balears i és ja un referent a tot l’Estat.

Així mateix, el gerent de la Fundació Bit ha volgut destacar algunes de les dades que es recullen de manera anual a través de l’OBSI (Observatori Balear de la Societat de la Informació).

Segons ha explicat, actualment s’allotgen al ParcBit 113 empreses, de les quals 8 estan en incubació a l’espai Emprenbit. La majoria d’aquestes (45 %) tenen menys de 5 treballadors, mentre que el 12 % donen ocupació a més de 50 treballadors.

La facturació del total de les empreses es manté per damunt dels 1.000 milions d’euros, i el perfil dels més de 3.500 treballadors és de professionals altament qualificats. Prop del 60 % tenen estudis universitaris (enginyeria, llicenciatura, diplomatura o grau) i el 35,5 % batxiller o FP.

Aquestes dades, segons Antoni Roig, «reforcen la idea que el parc és l’espai ideal per a la implantació d'empreses d'alt valor afegit en sectors com el desenvolupament de programari, la consultoria, la biotecnologia i el sector audiovisual; i per a la consolidació de clústers sectorials que potenciïn encara més el nostre ecosistema innovador».