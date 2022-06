La delegada del Govern espanyol a les Balears justifica que la mobilitat i la temporalitat dels funcionaris dificulten l'atenció als ciutadans en la llengua pròpia

L'Obra Cultural Balear (OCB) i la Delegació del Govern espanyol a les Balears han coincidit en la necessitat d'avançar per a garantir el respecte als «drets lingüístics dels habitants catalanoparlants de les Illes Balears».

Els representants de l'OCB, Joan Miralles i Lena Serra, han rebut de la delegada del Govern, Aina Calvo, el compromís de «continuar fent feina per a evitar situacions de discriminació lingüística en els serveis que depenen de l'administració central i en què la delegació del Govern en té les competències». Calvo també ha explicat que factors, com la mobilitat i la temporalitat dels funcionaris, «dificulten en ocasions l'atenció dels ciutadans en la llengua pròpia del territori». Un fet, que no justifica, en absolut, actituds discriminatòries. Arran de la preocupació manifestada pels mebres de l'OCB, Calvo s'ha compromès a posar en marxa protocols d'actuació lingüística, adreçats als funcionaris de l'administració espanyola que siguin destinats a les Illes Balears de manera temporal.

Així mateix, Calvo ha insistit que arran de qualsevol situació de discriminació lingüística, s'ha de presentar denúncia escrita.