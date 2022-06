Els Jardins de la Misericòrdia, primer espai públic lliure de fum a Mallorca

Els Jardins de la Misericòrdia ja són oficialment el primer espai públic lliure de fum de Mallorca. Així ho va acordar el Consell en sessió plenària del 21 d'abril passat amb l'aprovació d'una moció de suport a la lluita contra el càncer de pulmó i per a l'ampliació dels espais públics sense fum.

La moció va ser presentada de manera conjunta pels grups PSIB-PSOE, Unides Podem, MÉS per Mallorca, Partit Popular, Ciutadans, El Pi i el Grup Mixt i, entre altres mesures, establia formalitzar un acord de col·laboració amb Associació Contra el Càncer a Illes Balears. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, acompanyada per part dels consellers executius i de la corporació insular, així com pel president de l'Associació Contra el Càncer de les Illes Balears, José Reyes, han visitat els Jardins de la Misericòrdia per a donar el sus definitiu a aquesta mesura.

«El càncer de pulmó és el quart tumor més freqüent i la incidència va en augment. El tabac n'és el responsable del 81% dels casos i del 30% de les morts per càncer. Calia que les institucions comencéssim a implantar mesures preventives com ampliar les zones lliures de fum als nostres territoris» ha explicat Catalina Cladera, que ha mostrat la seva satisfacció perquè «a partir d'ara tots podrem gaudir d'un espai tan emblemàtic de Palma com aquests jardins de manera totalment saludable, però això ha de ser només el primer pas».

El Consell de Mallorca ha instal·lat dos senyals permanents d'1,20 metres d'alçada advertint de la prohibició de fumar als jardins, així com una lona a la porta d'accés per Via Roma. D'aquesta manera, s'intenta evitar que persones no fumadores, com els nens i els adolescents, estiguin exposats al fum del tabac, cosa que denuncien des de l'Associació Contra el Càncer. «El 72% dels menors estan exposats al fum del tabac; el 43% en espais a l'aire lliure, on inhalen més de 70 substàncies cancerígenes, fet que multiplica el risc de desenvolupar càncer de pulmó a l'edat adulta», explica José Reyes, president de l'Associació a les Balears.

La moció aprovada per 24 vots a favor i el vot en contra de Vox, també preveu sol·licitar al Govern de l'Estat l'adequació de la normativa vigent perquè el Govern disposi de les eines jurídiques per mantenir les normes antitabac que es van posar en marxa durant la pandèmia, així com donar suport a la investigació com a instrument imprescindible en la lluita contra el càncer. Així mateix, també apel·la a dur a terme les accions pertinents per fomentar més espais lliures de fum, respectar i garantir el dret a la salut de les persones i, en especial, dels nens i adolescents que estan exposats al fum.

El president de l'Associació Contra el Càncer ha manifestat que «esperem que l'adhesió del Consell de Mallorca a aquest projecte de salut sigui un al·licient perquè altres institucions en segueixin l'exemple, se sumin també a aquesta campanya de mobilització social i s'alliberin del fum de tabac més espais públics de convivència comuna».

L'Estadi de l'Atlètic Balears i el camp de Son Malferit seran els propers espais públics a adherir-se a la mesura. Ho faran quan comenci la competició, a mitjan agost. A més, l'Associació lluita contra el tabac a les platges i ha començat una mobilització social que té com a objectiu que s'alliberin del fum del tabac tots els arenys de l'arxipèlag. Un total d'onze platges de Mallorca ja s'han declarat lliures.