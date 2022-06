El FOLC passa a ser requisit indispensable per acreditar el nivell de català a les oposicions del 2023

La Mesa Sectorial d'Educació ha plantejat la incorporació del requisit del FOLC i la nova regulació de nomenament i cessament d'interins per ajustar la Llei de Temporalitat a la nova normativa espanyola. L'entrada en vigor d'aquesta nova normativa exigeix modificar algunes disposicions de la legislació de les Balears per tal d'afavorir el bon funcionament del procés extraordinari d'estabilització.

El procés extraordinari d'estabilització suposarà que 2.646 docents tendran una plaça fixa a través del concurs de mèrits o del d'oposicions que se celebrarà el 2023. L'objectiu de la Conselleria d'Educació i Formació Professional és situar el percentatge d'interins docents per davall del 8%, tal com marca la nova normativa espanyola.

La Mesa ha decidit que a partir de 2023 sigui imprescindible el requisit dels certificats FOLC, juntament amb el C1, per a qualsevol procés d'accés al cos docent. A les darreres convocatòries d'oposicions celebrades només era necessari comptar amb el nivell C1 de català, tot i que per poder ocupar la plaça guanyada en el procés s'havia d'acreditar el certificat de capacitació per a l'ensenyament de i en llengua catalana de primària o de secundària definit al Pla de Formació Lingüística i Cultural (FOLC).

Pel que fa a la selecció, nomenament i cessament de personal funcionari docent interí, a partir del curs 2022-2023, aquests procediments es regiran per l'article 10 del text refós de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic. S'ha de tenir en compte que la modificació es refereix al curs 2022-2023, que comença l'1 de setembre de 2022, atès que entre el 7 de juliol de 2022, data límit per a l'adaptació de la normativa al personal docent, i el 31 d'agost de 2022 no es produiran nomenaments de funcionaris interins.