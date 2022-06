Els treballadors d'IB3 continuaran amb la demanda contra Dalton després de no arribar a cap acord per la congelació dels seus sous

El comitè d'empresa d'IB3, Dalton i IB3 no han arribat a un acord en l'acte de conciliació d'aquest dimecres en el Tribunal de Mediació i Arbitratge de les Balears (Tamib) per negociar la congelació dels sous dels treballadors dels Informatius IB3.

Segons ha informat el comitè d'empresa a través del seu compte de Twitter, d'aquesta manera, la demanda presentada davant el Tribunal Superior de Justícia de les Balears (TSJIB) contra Dalton per la congelació dels sous segueix endavant, a l'espera de l'assenyalament del judici.

Fa setmanes, el comitè explicava que aquesta era «una darrera oportunitat» a la negociació abans d'interrompre la demanda davant el TSJIB.

Segons va detallar el comitè, l'adjudicatària dels Informatius d'IB3 va presentar un procediment de Modificació Substancial de Condicions (MSCT) amb el que s'incompleixen els acords col·lectius firmats en 2012 i 2019 amb anteriors contractes que estipulen una pujada salarial vinculada a l'IPC.

Ja que els representants de Dalton «no s'han mogut pràcticament de la seva posició inicial, que era congelar els salaris», el Comitè va anunciar que presentaria una demanda de conflicte col·lectiu, en cas de no arribar a un acord en el Tamib, per aconseguir la nul·litat de la MSCT i el pagament de la integritat dels increments salarials. IB3 també serà demandada com a responsable subsidiària.