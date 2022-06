El Consell presenta un projecte d'hidrogen verd per usar com a combustible en camions que traslladen residus

Aquest dimecres, la presidenta del Consell, Catalina Cladera, juntament amb la vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, i Rafael Guinea, director general de Tirme, han presentat el projecte d'hidrogen verd per a camions que traslladen els residus de les estacions de transferència a les plantes de tractament. A l'acte també hi han assistit el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, el director insular de Residus, Juan Carrasco, i Neus Serra, secretaria general de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears (FELIB).

L'objectiu principal és produir hidrogen necessari per usar-lo com a combustible en una flota de sis camions que traslladen els residus de les estacions de transferència a les plantes de tractament. La flota actual és d'entre 12 i 16 camions en funció de l'època de l'any. El pressupost d'execució material estimat en l'avantprojecte és d'11.602.800 € i inclou la compra dels sis camions per un import de 4.158.000 €.

L'hidrogen se subministrarà als camions mitjançant una hidrogenera, que servirà com a sistema d'assortidor o dispensador del combustible. El sistema per dispensar l'hidrogen és independent del de producció. Els camions estan dissenyats per utilitzar l'hidrogen per produir l'energia elèctrica necessària per als motors elèctrics. L'autonomia dels camions és de 375 km, amb un motor elèctric de 450 kW.

«Estam d'enhorabona, perquè tenim un projecte innovador i transformador, amb el qual contribuïm a la descarbonització de Mallorca i que fa de palanca per a la implantació d'energies netes, sense consumir territori i diversificant les fonts d'energia», ha expressat la presidenta Cladera. «Per primera vegada a l'Estat, un servei públic produirà combustible sostenible i 100% renovable com és l'hidrogen a través de la gestió dels residus, reforçant el lideratge de Mallorca i de les Illes Balears a tota Europa en energies verdes», ha apuntat la presidenta.

La vicepresidenta i consellera de Sostenibilitat i Medi Ambient ha destacat que «l'hidrogen verd es planteja com una alternativa renovable als combustibles fòssils, senyal de l'arribada d'una manera nova d'entendre els residus, que deixen de ser vistos com un problema i avui ja són un recurs. L'aposta de les Illes Balears per l'hidrogen ha estat total i ja som referent europeu en aquesta matèria».

Per la seva banda, el director general d'Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha indicat que «Mallorca ja ha mostrat que és pionera en hidrogen renovable, amb la planta de Lloseta, i és un referent en innovació en transició energètica, però hem d'accelerar aquesta transició i l'hidrogen verd és un vector que hem d'impulsar amb la major eficiència en els seus usos. És molt important que la gestió de residus també camini cap a les zero emissions. A més, aquest projecte podrà tenir el suport dels fons europeus de recuperació del Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears».

Es preveu la instal·lació de tres mòduls d'electrolitzador: un de 0,43 MW de potència cada un, amb un total d'1,29 MW instal·lats, que poden generar 24,3 kg H2/h. Això suposa que, per generar els 94.000 kg a l'any, la instal·lació ha de funcionar unes 3.900 hores anuals que es distribuiran en hores nocturnes i de cap de setmana. Els mòduls seran independents per poder cobrir la demanda de producció, encara que un d'aquests no estigui operatiu.

Si consideram recorreguts, mitjanes de consum, capacitat de càrrega i quilòmetres recorreguts, s'estima que el consum anual d'aquests camions serà de devers 94.000 kg a l'any.