Constituït el primer Observatori per a la Igualtat de les Illes Balears

El Govern ha constituït l’Observatori per a la Igualtat, un òrgan col·legiat encarregat de cercar, analitzar i difondre informació sobre l’evolució dels indicadors, desglossats per illes, d’igualtat de dones i homes de les Illes Balears, que serveixin per fer propostes de noves polítiques adreçades a canviar i millorar la situació de les dones en els diferents àmbits.

Segons la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, aquest òrgan, previst en la Llei d’igualtat, suposa una fita important perquè «permetrà a les Illes Balears continuar sent referents i capdavanteres en polítiques d’igualtat que millorin la vida de les dones de la nostra comunitat autònoma».

La tasca de l’Observatori per a la Igualtat prioritzarà les àrees de la violència masclista, la situació laboral, la imatge pública de les dones i l’àmbit educatiu i de salut, com també el foment de la figura de l’agent d’igualtat d’oportunitats de dones i homes en els àmbits públics i privats.

L’Observatori té les funcions següents:

Proposar un sistema d’indicadors per prendre coneixement de manera actualitzada de l’evolució de les desigualtats entre homes i dones i la violència masclista, i per fer-ne el seguiment i l’avaluació.

Analitzar l’evolució i els motius de la persistència de les desigualtats entre sexes i sexualitats i la violència masclista, i identificar els obstacles per a la igualtat efectiva entre dones i homes.

Promoure l’elaboració d’estudis, informes tècnics i avaluacions comparables, i recopilar i donar a conèixer informes elaborats per les universitats, institucions, organitzacions, corporacions i entitats de la societat civil.

Fer el seguiment de la imatge i dels estereotips de les dones i de la banalització de la violència masclista en els mitjans de comunicació, Internet i les xarxes socials, en col·laboració amb els organismes competents en la matèria.

Analitzar la informació sobre les desigualtats entre dones i homes tant en l’àmbit autonòmic i nacional com en l’europeu o l’internacional.

Proposar l’elaboració i la divulgació de publicacions monogràfiques o periòdiques i guies de bones pràctiques sobre matèries que són objecte de les activitats de l’Observatori.

Promoure la transferència del coneixement i el diàleg amb altres observatoris, institucions o organismes competents en la matèria en l’àmbit local i internacional, i incentivar trobades presencials o espais de relació digitals entre professionals i persones expertes en matèria d’igualtat de dones i homes i violència masclista.

Proposar al Govern les actuacions que consideri pertinents per corregir situacions de desigualtat de gènere o de violència masclista a les Illes Balears.

Analitzar l’impacte de les polítiques de les administracions públiques de les Illes Balears sobre la igualtat de gènere i trametre les conclusions d’aquesta anàlisi al Govern perquè es tenguin en compte en els processos de transparència i rendició de comptes.

Garrido ha anunciat que, a més de la constitució, en la reunió s’han aprovat dues iniciatives importants. La primera és la constitució d’un grup de feina que estudiï la bretxa salarial entre dones i homes a les Illes Balears.

La consellera ha recordat que «segons les darreres dades disponibles, les Illes Balears tenim la segona bretxa salarial més baixa del país, però no ens conformam, per la qual cosa l’objectiu d’aquest grup de feina serà fer una fotografia exacta de la situació actual dels salaris de les dones i les diferències respecte dels homes, per tal de proposar mesures a partir de la situació que tinguem».

Finalment, l’Observatori per a la Igualtat també ha aprovat la posada en marxa d’una pàgina web, que estarà disponible els pròxims dies, en la qual es recolliran totes les dades estadístiques generades per l’Institut Balear de la Dona i pels estudis que faci l’Observatori.

La web serà www.observatori-igualtat.es i s’hi aniran abocant totes les dades en matèria d’igualtat amb l’objectiu de prendre consciència de la situació real de les dones a les Illes Balears i de desenvolupar polítiques que ajudin a posar-hi solució.

Per part seva, la directora de l’Institut Balear de la Dona, Maria Duran, ha destacat que l’Observatori «té un conjunt molt ampli de persones que hi participen i té una funció de traslladar informació contrastada i verificada per erradicar les desigualtats entre dones i homes».

Formen part de l’Observatori per a la Igualtat membres de diferents àrees del Govern, consells insulars, FELIB, Ajuntament de Palma, diferents col·legis oficials, UIB, CAEB, PIMEM, UGT, CCOO i el Consell d’LGTBI de les Illes Balears.