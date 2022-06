Santiago: «No ens podem permetre que qui cuida les nostres persones majors cobri menys que qui cuida els turistes»

La consellera d’Afers Socials i Esports, Fina Santiago, ha assenyalat en la inauguració de l’Escola de Primavera de Serveis Socials que s’han de millorar els sous dels professionals que fan feina a les residències privades i privades concertades tot i que suposi un augment del doblers públics que es destinen a atendre a les persones en situació de dependència. La consellera ha assenyalat que «tenim una indústria hotelera molt potent, que té un conveni laboral molt digne i com a societat no ens podem permetre que els que qui cuida les nostres persones majors cobri menys que qui cuida els turistes».

En aquest sentit, Santiago ha dit que la millora salarial dels treballadors de les residències privades i privades concertades passa per un conveni autonòmic entre sindicats i patronals. Segons la consellera Fina Santiago, els treballadors de les residències públiques ja tenen salaris dignes però ara el que cal és augmentar els sous dels treballadors de les residències privades i concertades.

«Hem de fer canvis perquè les residències siguin enteses i vistes com un servei públic més i això passa per continuar formant a les treballadores i treballadors que fan feina a les residències, crear aquestes residències de proximitat, amb espais el més semblants a una llar, millorar els sous dels professionals de les residències privades i privades concertades i apostar per equipaments que facilitin la convivència i el treball», ha afirmat Santiago.