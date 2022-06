SIAU: «Oferim assessorament jurídic als docents víctimes d'una estafa sindical»

El Sindicat Independent, Autònom i Unitari (SIAU) ha decidit posar-se a disposició dels docents afectats en l’escàndol que s’estaria produint en diversos centres educatius de les Illes Balears durant les darreres setmanes.

«Tenim constància i disposem de proves que un sindicat educatiu que actualment forma part de la mesa sectorial d’ensenyament públic no universitari, està recollint signatures de docents perquè concorrin a les eleccions sindicals que previsiblement tindran lloc el primer trimestre del curs 2022-2023. La recollida de signatures la fa amb el model oficial de l’administració i emprant diverses enganyifes, com per exemple demanant a les seves víctimes potencials que signin per una causa solidària, per donar suport a un docent perquè no perdi el seu lloc de feina, entre altres», han explicat.

A més, apunten que alguns docents, confiant en el que se’ls hi diu, han acabat signant «sense tenir la més mínima idea que el que es pretén vertaderament és incorporar el seu nom en unes llistes electorals».

«Que un sindicat, amb representació en la mesa sectorial, promogui irregularitats de tal magnitud i a tants mesos vista de les eleccions posa de manifest tres aspectes que no podem passar per alt: el primer, que no tenen escrúpols ni miraments a l’hora d’intentar conservar, a la desesperada, les seves poltrones i altres privilegis; el segon, que no els importen les possibles repercussions penals que puguin recaure sobre aquells que han accedit a fer-los la feina bruta de recollir signatures a través de l’ús de l’engany; i el tercer, el pànic que forces sindicals noves, com SIAU, tinguin possibilitat alguna de guanyar les pròximes eleccions», han destacat.

Davant la gravetat d’aquests fets, SIAU ha decidit oferir assessorament jurídic als afectats i denunciar a les autoritats competents tot l’exposat. Igualment, conviden els docents que han estat víctimes o testimonis directes d’aquestes pràctiques reprovables a fer-los arribar qualsevol informació o material sobre el tema, per tal d’afegir-lo, si escau, a l’expedient iniciat.