Confirmen el primer cas de verola del simi a les Balears

La Conselleria de Salut i Consum ha confirmat el primer cas de verola del simi a les Balears, a Formentera. Es tracta d’un turista de nacionalitat italiana resident a Regne Unit, de 42 anys.

El pacient, que es troba en bon estat de salut, ha estat atès a l’Hospital de Formentera el passat divendres perquè presentava lesions cutànies. Aquest ha estat el motiu pel qual se li ha fet la prova microbiològica que ha determinat que era positiu.

El pacient, que fins ara ha estat allotjat a un hotel de Formentera, romandrà ingressat a l’hospital per fer-li un seguiment proper i garantir l’aïllament fins que finalitzi el període reglamentari.

Per la seva part, la Direcció General de Salut Pública, per tal de seguir els protocol establert, ha començat a fer una llista de possibles contactes estrets. Fins ara només s’ha determinat la seva parella com a contacte estret , la qual no té simptomatologia compatible, però si quedarà sota vigilància.