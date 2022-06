El Lobby de Dones defensa l'Escola Feminista de Calvià davant l'acusació de transfòbia de Ben Amics

Ben Amics, associació LGTBI de les Illes Balears, va fer públiques la setmana passada les sis nominacions d'enguany als premis Siurell i Dimoni Rosa, que es podran votar a través de la pàgina web de Ben Amics fins el 28 de juny, data en què es coneixeran els guanyadors.

D'una banda, les tres nominacions al Siurell Rosa 2022 són enguany per a Natalia Fariñas, Convivexit i el Casal Solleric. Cal recordar que el Siurell Rosa s'atorga a aquella persona, entitat o institució que hagi destacat per la seva lluita a favor de la llibertat i per la igualtat de drets del col·lectiu LGTBI durant l'any.

De l'altra, les tres nominacions al Dimoni Rosa 2022 són per a Antoni Camps, l'Ajuntament de Calvià i el diari Última Hora. A diferència del Siurell, el Dimoni Rosa castiga públicament a aquella persona, entitat o institució que ha fomentat la discriminació i la LGTBI-fòbia, ha actuat en contra la llibertat del col·lectiu LGTBI o per omissió de les seves responsabilitats públiques durant l'any.

Així, Ben Amics ha nominat l'Ajuntament de Calvià per «la convocatòria de formacions trànsfobes dirigides al professorat, amb ponents que afirmen que parlar de transsexualitat infantil és 'maltractament' o que les dones trans 'son tíos'».

Davant aquesta nominació, el Lobby de Dones de Mallorca ha sortit en defensa de l'Escola Feminista de Calvià i ha demanat una rectificació.

El Lobby de Dones de Mallorca ha volgut manifestar el seu suport a l'Escola Feminista de Calvià i ha denunciat que ha estat «falsament acusada per part de Ben Amics de transfòbia, per, sembla ser, dur ponents que no agraden a aquest col·lectiu».

L'associació ha remarcat que aquesta nominació de Ben Amics «ni es pot entendre ni té cap justificació». A més, han demanat una rectificació per part de l'entitat LGTBI.

«Som moltes les feministes que miram amb molta preocupació una deriva misògina per part de determinats grups LGTBI -no tots- que assenyalen a companyes feministes imputant suposats delites d'odi, i que utilitzen l'insult, les amenaces i la censura per evitar el que hauria de ser prioritari: un debat seriós i amb arguments», ha destacat el Lobby de Dones.