L’STEI reclama la realització d’un acte presencial en la convocatòria del concurs de mèrits per al professorat interí

L’STEI Intersindical ha posat en mans del seus serveis jurídics una consulta en relació a la realització d’un acte presencial en la convocatòria del concurs de mèrits del professorat interí. La conclusió de l’informe és clara en el sentit que en tots els processos d’oposicions convocats al llarg dels darrers anys hi ha aquest acte presencial, encara que a continuació alguns dels aspirants no facin cap prova selectiva. Per tant, és una qüestió que s’ajusta a dret.

Per altra banda, es considera que mantenir l’exigència d’assistir a l’acte de presentació en unes convocatòries, fins i tot quan els aspirants aquell dia no han de realitzar cap prova, i no contemplar-la en el cas de la referida convocatòria excepcional d’estabilització conculcaria el principi d’igualtat en l’accés a la funció pública.

El sindicat considera que seria convenient que les diferents comunitats autònomes es coordinassin per a establir totes elles una mateixa data de presentació, per a obligar els aspirants a optar per aquell territori que realment els interessa i evitar que després, en la primera convocatòria de concurs de trasllats, optessin per tornar al seu lloc de residència habitual; amb el perjudici que això representa per a l’estabilitat de plantilles als centres docents i, també, per a la pròpia Administració.

En aquest sentit, el passat 9 de maig la Confederació d’STEs va fer arribar aquesta petició al Ministeri d’Educació i Formació Professional. L’objectiu seria que el Govern de les Illes Balears adreci aquesta petició al Ministeri, com ha fet la comunitat autònoma de Cantàbria.

Pels motius exposats, l’STEI Intersindical ha presentat una sol·licitud al registre de la Conselleria d’Educació perquè tots els processos selectius derivats de la Llei 20/2021 comptin amb un acte de presentació a les Illes Balears, d’acord amb l’informe jurídic presentat.