Què creus que s'hauria de fer amb la piscina de la Costa dels Pins?

Ja és definitiu. La piscina aferrada a la casa de Pedro J. Ramírez i els seus fills a la Costa dels Pins es troba en zona pública i pot ser enderrocada. Després d'anys de litigi, Jaume Sastre i el conjunt d'associacions i col·lectius que denunciaven que l'empresari espanyol ocupava un espai públic per tenir-hi una piscina privada i que reclamaven el retorn a la legalitat d'aquell espai públic, han guanyat.

El Tribunal Suprem ha inadmès el recurs, presentat formalment per Tristán Jerónimo Ramírez Ruiz de La Prada (fill de Pedro J.), contra la sentència de l'Audiència Nacional espanyola que anul·lava la concessió per a ocupar el domini públic marítim terrestre. Les al·legacions de Pedro J. ni tan sols superen el filtre de l'admissió, ja que, segons els magistrats, estan «mancades d'interès».

Així, la resolució judicial suposa la nul·litat de les ordres del Ministeri de Medi Ambient de 2014 i de 2016 que permetien ocupar el penya-segat durant sis dècades més. Les dues resolucions ampliaven la concessió que es va donar inicialment l'any 2001.

Sense aquest paraigua legal, la conseqüència és que la zona ha de ser retornada al seu estat original i la piscina, l'embarcador i la terrassa poden ser enderrocats. Tal com indicava la sentència de l'Audiència Nacional espanyola, el desmantellament és «l'única forma en la qual queda garantit el gaudi del domini públic marítim terrestre per totes les persones i per a tots els usos comuns d'acord amb la naturalesa del tal domini envaït, com ara passejar, estar, banyar-se, navegar, embarcar i desembarcar, encallar i pescar».

Una vegada coneguda la resolució aquesta setmana passada, el Grup Parlamentari de MÉS per Mallorca ja ha registrat una Proposició no de Llei instant l'Administració General de l'Estat a esbucar d'ofici la piscina il·legal, la terrassa i l'amarrador. La iniciativa també reclama que sigui el propietari qui se'n faci càrrec de les despeses de totes les tasques de restitució. La piscina i la resta d'equipaments ocupen una zona de 350 metres quadrats des de fa una mica més de dues dècades.

Davant aquesta situació, dBalears demana als seus lectors que se n'hauria de fer ara de la piscina il·legal en casa dels Pedro J. Les possibles respostes de l'enquesta són les següents:

-Tanmateix, que se la quedin Pedro J. i els seus fills.

-Esbucar-la ja, immediatament.

-Que passi definitivament a ser d'ús públic.