Impuls a la Salut Mental: visites, xerrades i activitats de sensibilització per a la transformació de l'antic Hospital Psiquiàtric

Entitats i Administració han mantingut aquesta setmana una reunió per planificar accions de sensibilització, participació i de caràcter inclusiu per a la transformació de l'antic Hospital Psiquiàtric en el nou Parc Sanitari Bons Aires de Palma.

En la trobada han participat associacions de pacients, l'Ajuntament de Palma, la Universitat de les Illes Balears (UIB) i representants de diferents conselleries i de l'IMAS, sota la visió interinstitucional que planteja el Pla Estratègic per al Benestar Emocional i la Salut Mental (2023-2029).

El coordinador de Salut Mental de les Illes Balears, Oriol Lafau, ha explicat als assistents que «la transformació de l'antic Hospital Psiquiàtric de Palma en el nou Parc Sanitari Bons Aires és la consolidació d'una visió i un nou model transformador en l'atenció del benestar emocional i la salut mental a les Balears».

Així, els trastorns mentals afecten una de cada quatre persones al llarg de la seva vida. «Ha arribat el moment de poder parlar des de la completa normalització. Aquest fet és imprescindible per perdre la por, deixar de costat el prejudici i facilitar l'accessibilitat a les persones que ho necessiten. Per aquest motiu és important implicar tota la societat en la transformació d'un espai històric com és el Parc Sanitari Bons Aires de Palma», ha dit Lafau.

En un calendari quedaran reflectides les diferents activitats, en què participaran professionals de la salut, usuaris, veïns, entitats de l'entorn més proper i tota la població interessada.

Es preveuen rutes guiades per conèixer la història del Parc Sanitari Bons Aires; un cicle de xerrades relacionades amb el benestar emocional, la salut mental i l'estigma, i activitats culturals que escenificaran la integració de l'espai en la ciutat de Palma, i que comptaran amb la participació de col·legis, artistes plàstics i músics, entre d'altres.

Segons han explicat, aquestes accions, que es duran a terme durant un any, «faran visible el sofriment emocional i els trastorns mentals des d'una perspectiva d'integració i de lluita contra l'estigma».