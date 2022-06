La UIB llança un postgrau sobre l'alimentació vegetariana

La UIB llança la segona edició de l'Expert Universitari en Vegetarianisme i Planificació Dietètica en Alimentació Vegetariana. Es tracta d'un postgrau que es pot cursar a distància i està adreçat a qualsevol professional sanitari que vulgui aprofundir en el coneixement i identificació dels aliments d'ús generalitzat entre la població vegetariana.

La tria del vegetarianisme és més freqüent a la societat, i augmenta cada vegada més el nombre de persones que decideixen seguir aquest tipus d'alimentació.

Tal com explica la mateixa Universitat en la descripció del postgrau, avui dia, a causa de l'adopció de nous estils de vida més saludables i sostenibles, és important disposar d'informació basada en evidència científica. Cada vegada més persones volen canviar els seus hàbits alimentaris per diferents raons (salut, sostenibilitat, ètica, etc.) i, per tant, s'ha de donar informació fiable.