Un projecte pioner a les Balears permetrà estudiar la viabilitat de recuperar aqüífers amb aigua regenerada

El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, i la directora general de Recursos Hídrics, Joana Garau, han visitat, aquest dijous, les instal·lacions de la prova pilot d’infiltració d’aigües regenerades, al municipi de Sant Lluís. Aquest projecte compta amb un pressupost de 543.796,99 € que estan finançats a través de l’Impost de Turisme Sostenible (ITS).

La prova pilot consisteix en la infiltració efectiva d’aigua a l’aqüífer, procedent del tractament realitzat a la planta d’osmosi durant el període d’un any. Els resultats d’aquesta prova permetran determinar la viabilitat de la regeneració de les masses subterrànies a partir d’aquest mètode i estudiar-ne l’aplicació a altres aqüífers de les Illes Balears.

Mir ha destacat la importància d’engegar un projecte de recuperació de les masses subterrànies «en un context d’emergència climàtica i estrès hídric com el que pateixen les Illes Balears. La reutilització és un dels grans pilars del futur de la gestió integral del cicle de l’aigua, i posar en marxa una prova pionera com aquesta ens donarà coneixement per poder protegir un dels bens més escassos de l’arxipèlag».

La planta d’osmosi inversa té una capacitat de tractament de 100 m3 al dia, podent arribar fins als 200m3 si fos necessari. Aquesta aigua passa als dos pous de recàrrega per realitzar una infiltració indirecta al subsòl. A més dels 2 pous d’infiltració, n’hi ha 11 més de control.

L’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) de Sant Lluís ha estat l’escollida per la prova pilot perquè reuneix les condicions òptimes: una bona qualitat de l’aigua depurada de la planta, absència d’activitat industrial potencialment contaminant de la zona i pels diferents graus de tractament disponibles a la mateixa instal·lació.

Aquest projecte es basa en experiències prèvies d’èxit que s’han dut a terme a Alemanya, els Estats Units i a la localitat catalana del Port de la Selva.