Més de 100 treballadors públics han participat en la jornada Accés a l'habitatge de les famílies en situació d'exclusió social

Més de 100 tècnics i directius de l'administració i les entitats socials han participat en la jornada 'Accés a l'habitatge de les famílies en situació d'exclusió social: avançant en polítiques de consens', organitzada per EAPN-Illes Balears en el marc del Pacte per la Inclusió Social. La jornada s'ha celebrat aquest divendres 27 de maig a la Sala d'Actes del Parlament, «amb l'objectiu de consensuar mesures i polítiques que ajudin a fer efectiu el dret de l'habitatge», han explicat en una nota de premsa.

«L'habitatge és un dels determinants socials més importants per explicar els processos d'exclusió i les situacions de pobresa», han explicat. I és determinant com «no pot ser exercit per a un percentatge molt rellevant de la població», han denunciat.

Segons han explicat, «l'alerta sanitària pel coronavirus va tornar a posar de manifest la importància de l'habitatge com a bé d'utilitat social, un pilar bàsic perquè les persones puguin tenir garantits drets tan essencials com són la salut i el benestar».

Durant la jornada, s'ha parlat de la greu problemàtica de l'habitatge i les seves conseqüències a la nostra societat, amb un «diàleg introductori entre Jesús Leal, catedràtic emèrit de sociologia de la Universitat Complutense, i Gema Gallardo, directora general de l'entitat del tercer sector, Provivienda». Tot seguit, per donar a conèixer iniciatives d'èxit, públiques i privades, «la investigadora postdoctoral de la Rovira i Virgili, Núria Lambea, ha exposat una bateria de bones pràctiques que persegueixen fomentar l'accessibilitat a l'habitatge social».

Finalment, tots els assistents han participat en una activitat per tal de «proposar, debatre i consensuar mesures i polítiques orientades a fer efectiu el dret a l'habitatge, especialment aquelles dirigides a les persones en situació de vulnerabilitat».