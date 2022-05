Pau Emili Muñoz: «Poder-nos ajuntar i veure com ha evolucionat durant 28 anys Joves de Mallorca per la Llengua és molt enriquidor»

El 1r de juliol d’enguany, els Joves de Mallorca per la Llengua fan 28 anys de defensa i difusió de la llengua i la cultura; 28 anys d’activitats fetes per joves i per a joves.

Dissabte passat, la comissió permanent de l’entitat juvenil va celebrar una trobada amb exintegrants de Joves de Mallorca per la Llengua de diverses generacions.

«Estam molt contents perquè aquest cap de setmana, a Can Alcover, per fi hem pogut fer el dinar que tant esperàvem. Els membres de la comissió permanent de Joves ens hem reunit amb algunes de les persones que en van formar part abans que nosaltres. És un orgull pertànyer a una entitat amb aquesta història, i més encara veure que hi ha tanta gent que se la sent seva. Per a seguir fent feina com fins ara són molt necessàries trobades com la de dissabte que permeten mantenir un vincle entre generacions, així que tocarà fer-ne més!», han explicat des de l’entitat.

La trobada, feta a l’actual seu de Joves de Mallorca per la Llengua, Can Alcover, va servir per a posar en comú anècdotes, analitzar el present i mirar cap al futur de l’entitat. «Aqauest esdeveniment està molt bé perquè això significa que després de 28 anys els Joves per la Llengua continuen quan als inicis i anys després pareixia que acabaríem molt prest o que no aguantaríem o que no hi hauria relleu. L’important no és qui crea una cosa sinó que després hi hagi relleu durant tots aquests anys. El Correllengua d’enguany demostra la potència dels Joves 28 anys després», va destacar Pere Muñoz, un dels fundadors de l’entitat.

Per part seva, l’actual president de Joves de Mallorca per la Llengua, Pau Emili Muñoz, va remarcar que varen voler fer aquesta trobada perquè «es tracta d'una entitat que té 28 anys ara d’història i una de les característiques que té és que les generacions es van renovant, no som sempre els mateixos. Per tant, hi ha gent que ara té 50 anys que és qui va començar i poder-nos ajuntar tots i compartir les experiències i veure com ha evolucionat l’entitat és molt enriquidor».