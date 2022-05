Catalina Cladera tanca el III Congrés de persones amb càncer

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha tancat el III Congrés de persones amb càncer i familiars, en un acte durant el qual s'han lliurat les medalles d'honor de l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a les Balears.

La Fàbrica Ramis d'Inca ha acollit aquest dissabte la segona i última jornada del III Congrés de persones amb càncer i familiars organitzat per l'Associació Espanyola Contra el Càncer (AECC) a les Balears.

La presidenta Cladera ha participat en l'acte de clausura d'aquesta trobada, en el qual també han intervingut la consellera de Salut i Consum, Patricia Gómez, el president de l'AECC a les Balears, José Reyes, i la presidenta del Comitè de Pacients Assessors del Congrés i vicepresidenta de l'AECC a les Balears, Bel Amer. A l'acte han assistit també el batle d'Inca, Virgilio Moreno, i el vicepresident de l'IMAS, Jaume Tortella.

Cladera ha expressat el seu agraïment a l'AECC per la celebració d'aquest congrés perquè «és vital compartir experiències, aprendre dels altres, retrobar-se i poder comptar amb un punt de trobada com aquest, amb professionals, famílies, pacients i voluntaris dona força per a continuar endavant».

La jornada d'aquest dissabte s'ha iniciat amb una rèplica dels tallers impartits aquest divendres, una taula rodona sobre suport familiar i social i, posteriorment, el president de l'AECC a les Balears, José Reyes, ha presentat una ponència magistral sobre salut mental a càrrec del catedràtic de psiquiatria i degà de la Facultat de Medicina de la UIB, Miquel Roca.

Per a finalitzar l'acte, s'ha dut a terme el lliurament de les medalles d'honor de l'entitat a la voluntària Antònia Llobera i a la delegació territorial de les Balears d'El Corte Inglés.

«Els voluntaris són un pilar mestre de l'associació, per això vull felicitar Antònia, ja que persones com ella fan que la nostra societat sigui millor, com les empreses que miren més enllà del rendiment econòmic i aporten un valor afegit, com El Corte Inglés a les Balears, que fa 27 anys que fa costat a l'associació», ha expressat Cladera. L'acte ha finalitzat amb una actuació de l'Orfeó l'Harpa d'Inca.