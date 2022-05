El curs 2022-2023 s’augmenta amb 25 cicles més d’FP, dos d’ells de nova implantació a les Balears

El conseller d'Educació i Formació Professional, Martí March, acompanyat del director general de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors, Antoni Baos, i del cap de departament de Formació Professional, Victor Arjona, ha presentat aquest divendres l'oferta formativa de formació professional en règim presencial i intensiu per al proper curs 2022-2023 i les principals novetats d'aquests ensenyaments.

El conseller Martí March ha destacat que l'FP és un element clau de cara a la transformació econòmica i que està fent un bot important, reforçat per la nova Llei d'FP i la inversió procedent dels fons europeus. El conseller ha posat en valor l'increment d'alumnat «que demostra la percepció de la necessitat de comptar amb persones qualificades i el paper essencial de l'FP per baixar l'abandonament escolar prematur, que a les Balears ha fet una baixada important, de més d'11 punts, passant del 26% el 2015 fins al 15% actual, i en aquest procés l'FP ha tengut un paper destacat».

El director general d'FP, per la seva banda, ha explicat que s'ha dissenyat l'oferta atenent a la demanda de les famílies, però sense saturar el mercat «s'han fet reunions amb els centres que incorporen la modalitat intensiva (antiga dual) però també amb el sector productiu de les illes per a explicar-los com poden incorporar-se a aquesta modalitat d'FP, que s'acosta al sistema alemany, i facilitar la implicació del sector productiu en la formació de l'alumnat i dels seus futurs treballadors». A més ha recordat que les Balears són pioneres a tot l'Estat en el sistema de contractació de la modalitat intensiva «som referent des de 2012 que vàrem implantar el model d'FP dual, ara intensiva, amb contracte laboral a través de les cambres de comerç».

Durant el curs 2021-2022 s'ha registrat una matrícula total de 19.801 alumnes (19.313 el curs anterior) entre totes les modalitats d'FP. Per nivells, hi ha matriculats 2.038 alumnes a FP bàsica, 10.068 a cicles formatius de grau mitjà i 7.695 a cicles formatius de grau superior.

Per al curs 2022-2023 es preveu un important increment de l'oferta que suposarà un creixement destacat del nombre d'alumnes. En total, s'implantaran 25 cicles nous.

El curs 2022-2023 comptarà amb 25 cicles formatius més que el curs passat. D'aquests cicles, 5 són de grau bàsic, 8 són de grau mitjà i 12 de grau superior. D'entre tots aquests cicles, dos són de nova implantació i que mai no s'han ofert a les Illes Balears: el cicle formatiu de grau bàsic d'Activitats domèstiques i neteja d'edificis (SSC11), que s'impartirà al CIFP Son Llebre (es Pla de na Tesa, Marratxí) i a l'IES Porto Cristo, i el cicle formatiu de grau superior d'Estilisme i direcció de perruqueria, que s'impartirà a l'IES Cap de Llevant (Maó). Del total de 25, n'hi ha cinc que són en règim intensiu (nova denominació de l'FP dual).