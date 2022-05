[VÍDEO] Per què hem de participar dissabte al mosaic humà? El GOB ens ho explica

El GOB Mallorca, el GOB Menorca i el GEN-GOB Eivissa han convocat la ciutadania de les Balears a concentrar-se dissabte, 28 de maig, a la plaça Major de Palma. L'esdeveniment, acte central de la campanya 'Avui per demà', servirà per a continuar recollint signatures a favor de la ILP Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears i per a construir un mosaic humà amb el lema.

Des de dBalears hem pogut demanar al GOB per la importància que aquesta ILP surti endavant, per la mobilització multitudinària d'aquest dissabte i per com afronten aquest darrer mes de campanya.