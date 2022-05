Docents de les Balears amb les oposicions aprovades llancen una recollida de signatures perquè se'ls ofereixi una plaça

Un grup de docents de les Illes Balears que tot i aprovar les oposicions una, dues o, fins i tot, tres vegades, cada any «tornam a començar des de zero» han impulsat una iniciativa de recollida de signatures per a denunciar la situació i que se'ls ofereixi una plaça.

«Per què no tenim plaça? Per què hem de tornar a passar per un procés d'oposició que ja hem superat amb tot el que això implica? Un altre cop nervis, preocupacions i deixar de banda família, parella, amics i inclús nosaltres mateixos. Som molts els que hem vist afectada la nostra salut, tant física com mental», expliquen.

A més, remarquen que han superat totes les proves amb èxit i demostrat tenir les competències necessàries per a ser bons docents. «Així i tot, en oferir-se menys places que persones aprovades, hem quedat exclosos i ens veiem obligats a tornar a examinar-nos de proves idèntiques en futures convocatòries per tal de formar part del cos de funcionariat», denuncien.

Per tant, demanen que, justament ara que la sentència del Tribunal de Justícia Europeu exigeix a l'Estat espanyol que es redueixi el nombre de treballadors eventuals o interins a les administracions públiques, «puguem recuperar aquesta nota obtinguda, se'ns ofereixi una plaça de funcionari i no se'ns demani tornar a passar per un procés de selecció que ja hem superat anteriorment i que ens desgasta any rere any».