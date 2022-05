El GOB convida la presidenta Armengol i el conseller Mir a assistir al mosaic humà d''Avui per demà'

La presidenta del Govern, Francina Armengol, s'ha reunit aquest dimarts amb el president del GOB (GOB), Amadeu Corbera, acompanyat de membres de la Junta Directiva, en el marc de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Avui per demà'.

A la trobada mantenguda aquest dimarts entre la presidenta del Govern, Francina Armengol, i el president del GOB, Amadeu Corbera, també hi ha assistit el conseller de Medi Ambient, Miquel Mir.

Després de la reunió, Corbera ha assegurat que el Govern i el GOB «comparteixen molts objectius malgrat que, evidentment, també tenen algunes discrepàncies» malgrat les quals ha agraït «la voluntat demostrada per l'executiu autonòmic per resoldre-les».

En aquest context de diàleg que ha agraït el president del GOB a l'executiu autonòmic, l'entitat ecologista ha convidat tant la presidenta Armengol com el conseller Mir a assistir el mosaic humà del tancament de la campanya de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Avui per demà', que tendrà lloc el proper dissabte a la plaça Major de Palma. Aquest mosaic humà, ha precisat, és «una iniciativa que no va en contra de ningú, sinó a favor de tots».

Suport a la tramitació de la ILP

Respecte al suport a la tramitació de la ILP 'Avui per demà', Corbera ha reiterat que «encara no es té una xifra estimada» però, ha afegit, «ara hi ha repartides 20.000 caselles on és possible signar».

D'aquesta manera, ha insistit que totes les persones interessades a donar suport a una iniciativa, que «pretén ser pionera, ampliant la democràcia per a les generacions presents i futures», poden fer-ho als punts de recollida que hi ha repartits arreu de les Illes Balears i que trobaran detallats a la web de la ILP.