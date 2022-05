Les Balears seran la zona pilot per a la creació de l'àrea de Drets Humans, Igualtat i Diversitat de la Guàrdia Civil

Les Illes Balears han estat triades com a zona pilot per a la creació de la nova àrea de Drets Humans, Igualtat i Diversitat de la Guàrdia Civil, que servirà per a «fer un pas més en una xarxa que treballi a nivell nacional en l'àmbit d'igualtat».

Així ho ha explicat aquest dimarts en roda de premsa la directora general de la Guàrdia Civil, Maria Gámez, qui ha ressaltat que aquesta iniciativa ha comptat amb un període de formació de dos anys, en què 75 integrants han realitzat un curs de «formador de formadors».

En aquest sentit, està previst que abans que s'acabi el 2023, tots els components de la Guàrdia Civil hagin rebut formació específica en matèria d'igualtat, diversitat i respecte dels drets humans, ha afegit Gámez.

«Són accions prioritàries perquè hem d'augmentar el nombre de dones i facilitar-ne la promoció dins del cos», ha conclòs la directora general, ressaltant que les Illes estan per sobre de la mitjana, amb 224 guàrdies civils dones, al voltant del 13 per cent del cos, davant del 8,5 a nivell estatal.