El Govern demana més policies per a l'aeroport de Palma

El Govern ha reclamat a la Delegació del Govern espanyol a les Balears i a l'Aena més reforç policial a l'aeroport de Son Santjoan per a evitar les cues que es formen a les instal·lacions.

Així ho ha assegurat, al ple del Parlament, la consellera de Presidència, Funció Pública i Igualtat, Mercedes Garrido, qui ha recordat que els aeroports són competència de l'Estat i, per tant, el Govern no ha pogut solucionar aquesta qüestió.

Les cues a l'aeròdrom de la capital ha estat el tema que s'ha tractat més durant la sessió de control al Govern d'aquest dimarts. Concretament, tres diputats han demanat a l'Executiu sobre aquesta qüestió.

La primera ha estat la diputada d'El Pi-Proposta per les Illes Balears Lina Pons, qui ha assegurat que «és de traca que no hi hagi control a les portes d'entrada i sortida de les Illes». En aquest punt, ha demanat a Garrido que «digui al seu amic Pedro Sánchez que molts policies no volen treballar a les Illes pels efectes de la insularitat» i ha instat a sol·licitar a l'Estat més influència als aeroports per a fer polítiques «eficients i eficaces».

També ha demanat sobre aquest tema el diputat de Ciudadanos Marc Pérez-Ribas: «Realment és un assumpte que necessitam que el Govern doni les convenients explicacions».

Segons Pérez-Ribas, hi ha hagut «manca de previsió» atès que es coneixien les xifres de turistes britànics que arribarien aquesta temporada a les Illes, els quals estan provocant la majoria les cues com a conseqüència dels controls establerts després del Brexit.

Finalment, el diputat del Partit Popular José Luis Camps també ha interpel·lat el Govern en relació a l'aeroport de Palma, un tema que, segons ha assenyalat, és «recurrent i preocupant per a les Balears» en tractar-se de l'entrada principal de turistes.