Menorca es reuneix amb les principals aerolínies europees per millorar la connectivitat durant tot l'any

Menorca ha estat present, entre els dies 18 i 20 de maig, a la fira Routes Europe 2022, la principal trobada de connectivitat aèria que se celebra al continent i que reuneix a Bergen (Noruega) a responsables de línies aèries, aeroports i destinacions.

Conjuntament amb l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), la directora insular de Promoció Econòmica i Fons Europeus, Laura Ruiz, ha mantingut trobades amb les principals companyies aèries, en les que s'ha posat de manifest «la necessitat de treballar conjuntament per millorar la connectivitat de Menorca durant tot l'any, així com d'establir línies de col·laboració en matèria de màrqueting per incentivar la demanda en els mercats emissors».

En aquest escenari postpandèmia encara hi ha moltes oportunitats que les companyies estan treballant i en general, segons han explicat, «les perspectives són bones». Vueling ja ha anunciat que programa 13 rutes directes a Menorca aquest estiu, 5 més de les que tenia en el mateix període del 2019. En concret, l'aerolínia connectarà 10 destinacions estatals i 3 internacionals.

Per part d'Iberia, estan experimentant un bon retorn de la demanda, ja que l'hivern ha funcionat bé i les perspectives per 2022 són de retorn a la normalitat. En el cas d'Iberia Express, la demanda és «molt bona» i els vols interilles tindran un gran nombre de freqüències fins al mes de setembre.

L'aerolínia Binter Canarias connecta les illes per primera vegada, enllaçant Menorca amb Gran Canaria (des d'on es pot volar a les altres illes amb bona connexió) des de l'1 de juliol al 30 de setembre. A més, operen amb el descompte de residents i el seu objectiu és seguir creixent i allargar la temporada. Volotea recupera les 31 rutes que tenia amb Menorca l'any 2019 i les manté actives fins al mes d'octubre.

Pel que fa a aerolínies estrangeres, Wizz Air connecta Menorca amb el mercat italià i estrena enguany una ruta Roma-Menorca; compta amb «bones perspectives per a aquest estiu», de manera que operarà fins a mitjan setembre.

Eurowings, per part seva, ha confirmat que opera fins a l'octubre. BA Euroflyer, la nova companyia de baix cost premium de British Airways, té un vol diari de connexió Menorca-Londres Gatwick. Per part seva, Easyjet ha manifestat la possibilitat d'allargar la temporada si les ocupacions d'aquest estiu són bones i Transavia França té previst volar a Menorca fins al novembre, ja que la demanda per visitar les illes i la capacitat «ha crescut en els darrers 2 anys».

Finalment, les companyies escandinaves SAS Scandinavian Airlines, Finnair i Wideroe, han mostrat interès per Menorca perquè consideren que és un destí molt atractiu pel seu perfil de client.

A part d'aquestes, s'han mantingut reunions amb altres companyies aèries com Jet2.com (Regne Unit), TAP Air Portugal, Brussels Airlines (Bèlgica), Edelweiss Air (Suissa) i PLAY (Islàndia). En conjunt, segons han explicat, «tres dies intensos per reforçar estratègies amb les companyies i debatre noves oportunitats de mercat».