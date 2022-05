[VÍDEO] Com serà viure a les Illes Balears l'any 2073 gràcies a la iniciativa 'Avui per demà'?

El GOB ha llançat un vídeo que mostra com després de 50 anys de la posada en marxa de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears' les nostres illes són un lloc millor on viure.

La campanya 'Avui per demà' vol posar en qüestió el sistema, el model i les polítiques i prioritats que ara mateix regeixen les nostres vides. A quines necessitats donen resposta? Són les úniques polítiques possibles? Quines renúncies hem d’assumir? Amb aquesta ILP volen posar la vida al centre i garantir la preservació d’allò que la sosté (el territori i les persones) per davant de l’economia que enriqueix uns pocs.

Per això, a banda de recollir signatures arreu de les Illes, han convocat un multitudinari esdeveniment per al 28 de maig que consistirà en la construcció d'un gran mosaic humà que omplirà la Plaça Major de Palma amb aquesta demanda tant necessària: «que les decisions que es prenen avui, tenguin en compte el futur que deixam a les properes generacions».

Manifest de suport a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'Llei de Benestar per a les Generacions Presents i Futures de les Illes Balears':

El món s’encamina cap a un escenari ecològic complex. No tenim manera de saber, encara, de quina magnitud seran els canvis; sí que sabem, però, que tendran un impacte significatiu en les nostres vides i en la de les generacions futures.

Així com les decisions preses les darreres dècades del s. XX i la primera del XXI han condicionat negativament el desenvolupament de les societats actuals, les accions del present condicionaran l’esdevenir de les generacions del futur.

Des de la solidesa democràtica i el sentit cívic i social d’una societat madura i responsable, tenim l’obligació moral i política d’actuar avui per assegurar la vida dels nostres fills i nets, sota el mandat de justícia intergeneracional.

Aquesta Llei de Benestar per a la Generacions Futures neix amb la voluntat de fer tot el que estigui a les nostres mans pequè que infants i joves d’avui i els que vendran demà, que viuen o vulguin viure a Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, gaudeixin d’un entorn ecològic digne i òptim, base imprescindible per a qualsevol benestar econòmic i social.

Per tot això, com a entitat membre d’aquesta societat, donam suport a aquesta iniciativa legislativa popular, que surt del poble amb l’objectiu de comprometre els poders polítics a un debat real tenint en compte la seva responsabilitat per garantir el benestar de les generacions futures.

Donam suport a aquesta proposta de Llei perquè:

És una norma pionera que situarà les Illes Balears com a referent a tot l’estat, en la consciència col·lectiva d’un poble que mira els errors del seu passat per prevenir i salvaguardar el seu futur.

Pretén garantir que totes les normes o instruments de planificació que s’aprovin avui tenguin en compte com afectaran el benestar de les generacions de demà.

Pretén garantir que en un futur hi haurà disponibilitat suficient i de bona qualitat de recursos indispensables per a garantir la vida digna: aigua, terres fèrtils, biodiversitat, habitatge, treball, cutura, educació i formació, etc.

Pretén assegurar que la nostra economia capgiri cap a la necessitat de reforçar un model que posi la vida al centre, enlloc de continuar amb un monocultiu que ens ofega i ens converteix en una societat vulnerable i sense opcions. Pretén que s’escolti la veu dels més joves, de les seves inquietuts, angoixes i esperances. Perquè ells són els que hauran de fer front a un futur cada cop amb menys garanties.

Pretén que es deixin de fer inversions i infrastructures obsoletes i no adaptades als reptes socials i ecològics globals en el nostre context insular. Necessitam diversificar, relocalitzar producció i redefinir quins són els sectors estratègics per garantir la viabilitat de poder sostenir la vida en un context insular.

Pretén que la transició socioecològica sigui una prioritat de les noves polítiques i que es faci de manera planificada, atenent especialment la realitat dels sectors més vulnerables de la nostra societat.

Pretén que la mercantilització i privatització dels bens essencials i dels nostres recursos naturals no sigui una opció.

Pretén que totes les polítiques responguin a la necessitat de fer una transició de model justa i adaptada al nostre territori, en un context de crisi climàtica. Cal preservar els recursos disponibles aquí, per poder preservar la vida en un futur proper.

Així expressam el nostre suport a la Llei de Benestar de les Generacions Presents i Futures i a la campanya engegada des de la ciutadania per a poder ser debatuda al Ple del Parlament.