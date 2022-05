El Govern expressa el seu compromís amb una societat inclusiva i en l'erradicació de qualsevol discriminació pel dia internacional contra l'LGTBI-fòbia

El Consell de Govern ha aprovat una declaració institucional amb motiu del Dia Internacional contra l'LGTBI-fòbia, que es commemora aquest dimarts, 17 de maig.

En aquesta declaració, l'executiu mostra el seu compromís amb la prevenció i l'erradicació de l'LGTBI-fòbia, i recorda la necessitat de respectar i valorar les persones i les famílies amb orientacions sexuals, identitats i expressions de gènere i característiques sexuals diverses.

Així doncs, el Consell de Govern mostra que està fermament compromès amb la construcció d'una societat inclusiva des del punt de vista afectiu, sexual i de gènere, com també amb l'erradicació de qualsevol mena de discriminació, odi o violència contra les persones LGTBI arreu de les Illes Balears, i que coopera activament amb totes les administracions per tal de fer-ho possible.

El Govern vol una societat lliure de veritat, en què cap dels seus membres pateixi atacs motivats per l'odi o tengui por de patir-los, en què la diversitat no es toleri, sinó que es respecti, es defensi i es reivindiqui. Cal tenir en compte que aquests fets no només afecten la víctima i el seu entorn, sinó també tota la societat, que rep el missatge i veu degradada la seva convivència. Una societat només és lliure si tots els seus membres tenen garantits els seus drets.

El Consell de Govern entén que el silenci i l'abstenció en qüestions d'odi esdevenen còmplices. Per això, davant la discriminació i les agressions contra lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals, el Govern reitera la seva ferma i unànime intenció de no fer ni una passa enrere, sinó moltes endavant: perquè els drets LGTBI són drets humans i les llibertats es guanyen, es protegeixen i s'amplien des de la col·lectivitat.

Des de l'any 1990, cada 17 de maig es rememora la despatologització de l'homosexualitat per part de l'Organització Mundial de la Salut. A més, també fa sis anys de l'aprovació al Parlament de les Illes Balears de la Llei 8/2016, de 30 de maig, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia.