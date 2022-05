50è aniversari de l'IES Mossèn Alcover de Manacor

El proper dissabte, 21 de maig, a les 12 h, al Teatre Municipal de Manacor tendrà lloc la presentació del llibre commemoratiu Àncora o palanca. Cinquantenari de l'Institut Mossèn Alcover de Manacor.

Es tracta d'una edició que recopila l'aportació de 43 persones vinculades al centre: exalumnes, exprofessors, exdirectors, membres de l'AMIPA, etc. No es pot tractar com una obra exhaustiva, però sí representativa del que ha suposat el centre per a la història de la ciutat de Manacor i de la comarca.

El volum, editat per Món de llibres, està dividit en tres seccions: assaig i creació artísticoliterària, estudi històric i records i anècdotes. Inclou un gran nombre de fotografies i d'il·lustracions que reflecteixen la trajectòria de l'institut i mostren la diversitat i la riquesa del que ha estat i és el Mossèn. És un acte obert a tothom.