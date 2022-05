Protesta simbòlica contra el feixisme

Després de la intensa polèmica a les xarxes socials, provocada per la decisió del batle d'Inca, Virgilio Moreno, de cedir l'escola pública Miquel Duran i Saurina al partit d'extrema dreta Vox per a fer-hi un acte polític, una dotzena de persones han participat en una acció simbòlica per mostrar el seu rebuig al feixisme.

Tot i les protestes de l'Associació de Mares i Pares dels Alumnes (AMIPA) i de la direcció del centre, l'Ajuntament d'Inca ha mantingut la cessió de l'espai i en resposta a aquest fet,una dotzena de representants de partits i col·lectius antifeixistes han exhibit el lema 'Stop feixisme' i han mostrat el seu rebuig, a pocs metres de l'escola on s'hi feia l'acte de Vox.