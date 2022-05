Protecció de la natura: més de 1.000 persones participaran en les accions de la campanya Let's Clean Up Europe d'enguany

L'edició d'enguany de Let's Clean Up Europe (LCUE) ja compta amb 11 accions i més de 1.000 participants inscrits en els primers dos mesos d'inscripció. Fins al 20 de juny, les entitats que vulguin es poden sumar a la convocatòria de participació d'aquest programa europeu de conscienciació ambiental.

Segons ha informat la Conselleria de Medi Ambient i Territori aquest dissabte, la novetat de les inscripcions per a 2022 és que hi ha dos períodes per realitzar accions. Així, el primer període abasta del 15 de març al 20 de juny i el segon entre el 20 de setembre i el 30 de novembre. LCUE és un programa dirigit a centres educatius, ajuntaments, associacions o qualsevol grup de persones amb capacitat d'organitzar aquest tipus d'accions.

La Conselleria, a través de la Direcció General de Residus i Educació Ambiental, ofereix suport tècnic i material als organitzadors de les accions. Els interessants en inscriure's ho poden fer a través del formulari que hi ha al web del Punt d'Informació Ambiental (pia.caib.es).

El director general, Sebastià Sansó, ha incidit en «la importància del desenvolupament de programes com el LCUE, que a través de l'educació ambiental, promouen els valors mediambientals amb accions coordinades arreu d'Europa». «La reducció, reutilització i reciclatge de residus són els pilars d'aquesta campanya, els mateixos que potenciam amb la Llei de residus i que hem d'aplicar des de tots els sectors socials», ha afegit Sansó.

Let's Clean Up Europe (LCUE) és un programa europeu que promou la reducció, reutilització i reciclatge de residus a través d'accions de participació ciutadana i voluntariat. Promogut des de la Comissió Europea i el Comitè Europeu de les Regions, aquest programa té el suport del Govern.

Des de 2016 a les Illes Balears, a través de la iniciativa Let's Clean Up Europe, més de 10.000 voluntaris i voluntàries han retirat 12.700 quilos de residus del medi natural.