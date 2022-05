Els nins de les Balears de fins a 15 anys tendran els serveis bàsics de dentista gratuïts

Prop de 64.000 infants d'entre zero i sis anys es beneficiaran de l'ampliació de la cartera de serveis d'atenció a la salut bucodental que durà a terme el Servei de Salut. Aquesta ampliació també s'estén a les dones embarassades, a les persones amb una discapacitat que impossibiliti l'autocura i aquelles sotmeses a tractaments oncològics a la zona cervicofacial. L'atenció que actualment reben els infants de sis a catorze anys (concretament, el Programa d'Atenció Dental Infantil, el PADI) passa a formar part de la cartera bàsica de serveis.

El director general del Servei de Salut, Juli Fuster, i el coordinador del Programa d'Atenció Dental Infantil, José Miguel Quintana, han presentat aquest dijous aquesta ampliació del programa. També han fet balanç del PADI, que en 2019 va atendre un total de 40.964 infants a les Illes Balears; 35.273 en 2020 i 39.691 en 2021. Amb l'ampliació de l'atenció en salut bucodental el Servei de Salut preveu que aquestes xifres es dupliquin.

Aquestes ampliacions suposen la modificació del Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre (normativa d'àmbit estatal), pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Estatal de Salut i s'integren les ampliacions següents a les Illes Balears:

1. Infants de zero a sis anys

Fins ara, se'ls oferia informació i tractament de processos aguts odontològics. Amb l'ampliació, rebran tractaments com l'aplicació de substàncies per a la prevenció, el segellament de fosses i fissures i neteges dentals.

2. Dones embarassades

Fins ara, s'oferia una exploració clínica per determinar l'estat de salut oral i el risc de càries o malaltia a les genives. A partir d'ara i quan estigui indicat, es dispensaran tractaments per a la prevenció oral i neteges dentals. També s'oferiran consells per preservar la salut oral del futur nadó. L'atenció a les dones embarassades es farà efectiva abans que finalitzi l'any 2022.

3. Infants de sis a catorze anys



Es mantenen les mateixes prestacions (que actualment s'ofereixen per mitjà del PADI, aprovat l'any 2005). La diferència rau en la consideració. Fins ara, aquestes prestacions formaven part de la cartera complementària de serveis, mentre que ara passen a ser part de la cartera bàsica. També cal recordar que, a les Illes Balears, el PADI ofereix un any més d'atenció, fins als quinze anys.

4. Persones majors de quinze anys amb discapacitat intel·lectual o amb altres que impossibilitin l'autocura

Amb l'ampliació, se'ls oferiran les mateixes prestacions que es donen a la població de zero a quinze anys (PADI) durant tota la vida.

5. Pacients amb processos oncològics en la zona cervicofacial

A partir d'ara i quan estigui indicat, es dispensaran tractaments per a la prevenció oral i neteges dentals que siguin necessàries per evitar lesions orals derivades de tractaments oncològics de radioteràpia i quimioteràpia.

L'any 2019 el Servei de Salut va incorporar a la cartera de serveis els tractaments ortopèdic i ortodòntic dels infants amb malformacions craniofacials congènites com ara la fissura palatina. Es va crear una unitat específica multidisciplinària amb cirurgians i odontòlegs i va suposar una passa endavant, ja que fins aleshores el sistema públic de salut només cobria les intervencions quirúrgiques per corregir aquesta malformació.