El Consell de Mallorca concedeix subvencions nominatives a l’Escola Municipal de Mallorquí, el GOB i el Bisbat

El ple del Consell de Mallorca ha aprovat la concessió de diferents subvencions nominatives a l’Escola Municipal de Mallorquí, el GOB i el Bisbat, per un total de 520.000 euros. Amb aquestes ajudes, les entitats esmentades donaran un impuls a la recuperació del patrimoni i la promoció de la llengua i la cultura de la nostra illa.

En el cas de l’Escola Municipal de Mallorquí s’ha aprovat la concessió d’una subvenció nominativa de 25.000 euros. Amb aquests doblers, l’associació podrà dur a terme les activitats emmarcades en la campanya 'Du la Llengua amb tu', la campanya 'Rap i paraules en desús' i els tallers lingüístics i literaris de 'Composició lírica del Rap per a adults' i els de 'Rodatallers' a l’estiu per als infants del seu projecte cultural i lingüístic.

Pel que fa al grup ecologista GOB, la subvenció atorgada és de 10.000 euros i té per objectiu dur a terme una nova fase (fase B2) de rehabilitació del monestir trapenc situat a una finca propietat dels ecologistes en el terme municipal d'Andratx.

A més, enguany, el Bisbat disposarà de subvencions nominatives per a la restauració i conservació del patrimoni diferents municipis de Mallorca, així com per a continuar amb la tasca iniciada de digitalització de les actes sacramentals. Concretament, el Ple ha aprovat la concessió de 100.000 euros de subvenció pel projecte de restauració de l’orgue del convent de sant Vicenç Ferrer de Manacor, fase III; 200.000 euros per a dur a terme la conservació i restauració de diverses peces del patrimoni eclesiàstic (el cadirat gòtic de l’església parroquial de Nostra Senyora de la Consolació (Porreres); Alaró. Oratori del castell d'Alaró. Pintures retaule capella del refugi; Algaida (Randa). Reintegració cap i mans de la figura de Ramon Llull, localitzada a la cova de R. Llull; Palma. Església de S. Nicolau. Restauració figura profeta Jonàs i homogeneïtzació policromies del conjunt de profetes i sibil·la; Felanitx. Església de s. Miquel. Restauració urna del monument de la Casa Santa; Son Carrió. Església de s. Miquel. Retaule major; Palma. Convent santa Magdalena. Conjunt de l’anomenat “Llitet de la Mare de Déu Morta”; Manacor. Església de Ntra. Sra. Dels Dolors. Pintura-retaule de Mare de Déu dels àngels amb Ramon Llull; Muro. Església de s. Joan Baptista. Monument Assumpta, fase I); 59.994 euros per al projecte de digitalització dels llibres sagramentals (d’Algaida, Capdepera, Consell, Costitx, Esporles, Fornalutx, Galilea, Llubí, Mancor, Moscari, Orient, Petra, Puigpunyent, Randa, Sant Joan, Santa Eugènia, Santa Margalida, Selva, Sineu, Agustins de Socors, Agustins d’Ítria, Carmelites, Dominics de Palma, Vilafranca, Mínims de Sineu, Trinitaris, Santa Clara, Llatzeret, Dominics de Lloret, Franciscans de Palma, Franciscans de Petra, Mercedaris i Mínims de Palma); 125.344 euros per a dur a terme la recuperació, restauració, catalogació i posada en valor del patrimoni del Monestir de les Caputxines de Palma.