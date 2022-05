El Govern ofereix els serveis de l'IBDona a les víctimes de la violència masclista a les festes populars

Davant les agressions masclistes, que s'han fet públiques, produïdes al Firó de Sóller, la Conselleria de Presidència, Funció Pública i Igualtat ha oferit tots els recursos de l'Institut Balear de la Dona a les víctimes. «Si decideixen denunciar, tenen al seu abast tots els serveis d'atenció 24 hores, serveis jurídics i acompanyament a la policia, al jutjat, al metge o a on necessitin, per la qual cosa les encoratjam a denunciar», ha expressat la consellera d'Igualtat, Mercedes Garrido.

«Les festes populars han de poder ser gaudides per tothom, amb seguretat, respecte i en igualtat», ha recalcat. «No podem acceptar que l'alcohol sigui una excusa per agredir sexualment a una dona, perquè això és banalitzar la violència masclista, i les festes populars no seran tradicions si no hi participam la meitat de la població, que són les dones», ha afegit Garrido.

Cal recordar que, segons l'Estadística de Violència Domèstica i Violència de Gènere' (EVDVG) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), les Balears varen registrar un total de 992 víctimes de violència de gènere el 2021. Unes dades que el Govern recull amb la voluntat de continuar fent feina perquè «no podem aturar mentre hi hagi una sola dona víctima», ha explicat la consellera.