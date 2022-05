La Comissió d’Illes d’Europa, sota la presidència de les Balears, es reuneix a Suècia per a abordar el Pacte d’Illes

La Comissió d’Illes de la Conferencia de Regions Perifèriques i Marítimes d’Europa (CRPM), sota la presidència de les Illes Balears, celebra la seva assemblea general anual, demà i divendres, a l’illa de Gotland (Suècia), per avançar cap a una estratègia específica per a les illes de la Unió Europea (UE). Tal com ha promogut el Govern de les Illes Balears, l’assemblea tractarà una declaració per reclamar a la Comissió Europea el desplegament d’aquesta estratègia, com també reivindica l’informe treballat al si del Parlament Europeu sobre les illes que ja ha estat aprovat de forma inicial en comissió parlamentària.

La consellera d'Hisenda i Relacions Exteriors del Govern de les Illes Balears, Rosario Sánchez, participa a aquesta primera assemblea de la Comissió d’Illes sota la presidència balear i defensarà la declaració final de l’assemblea Cap a un Pacte per a les Illes de la UE per reclamar una estratègia per a les illes a llarg termini que tengui en compte les particularitats de cada conca marítima de la UE. Aquest posicionament està alineat amb l'informe sobre les illes de la UE i la política de cohesió que ja ha estat aprovat per la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu i que serà tractat properament pel ple de l’eurocambra.

Aquest informe, elaborat per l’eurodiputat i president de la Comissió de Desenvolupament Regional del Parlament Europeu, Younous Omarjee, i que ha comptat amb el suport i impuls del Govern, reclama que es doni una resposta més eficaç davant els desafiaments als quals s'enfronten les illes de la UE, des del punt de vista econòmic, mediambiental o demogràfic, i que es posi en pràctica una estratègia europea per a les illes, en aplicació del que estableix el mateix Tractat de Funcionament de la UE.

A l’informe, Omarjee, qui ja va compartir i treballar amb el Govern aquesta tasca durant la seva visita a Palma el novembre passat al si de la Comissió d’Illes, sol·licita que les polítiques de la UE tinguin en compte les particularitats de les illes i les seves conques marítimes, accions específiques en matèria de transport, energia o turisme sostenible, entre d’altres, i una revisió a l’alça del règim d'ajudes estatals destinades a les regions. A més, apel·la a la creació d'un pacte insular, basat en el model del pacte urbà, amb vista a definir una política comuna de la UE sobre les illes.

L'assemblea a la ciutat de Visby, capital de l'illa de Gotland, comença dijous amb la presentació de benvinguda per part de la consellera Rosario Sánchez, des de la presidència balear de la Comissió d’Illes, i amb la seva participació en una taula de debat amb una reflexió sobre el futur de les regions insulars en el context de la UE. El debat se centrarà en la necessitat d'una consideració adequada de les especificitats insulars, tal com estableix l’article 174 del Tractat de Funcionament de la UE, el qual preveu una atenció especial a les illes.

La consellera Sánchez també defensarà la declaració de l’assemblea, sota el títol 'Cap a un Pacte per a les Illes de la UE', la qual serà sotmesa a votació a la comissió, com a pas previ a l’elaboració d’una estratègia específica per als territoris insulars en el marc de la UE i, més endavant, a la redacció d'un estatut propi de les illes europees.

Aquest divendres, la titular d’Hisenda i Relacions Exteriors debatrà sobre la unió de forces per garantir el suport a aquest projecte, tant d’institucions de la UE com d'altres parts interessades a diferents nivells. El director general de Relacions Exteriors, Antoni Vicens, també participarà a una taula sobre els principals problemes socials que afecten les illes i que suposen un repte per al seu ple desenvolupament i competitivitat.