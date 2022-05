El Santuari de Lluc renovarà els seus equipaments esportius i rebrà 180.000 euros

La Direcció Insular d'Esports del Consell de Mallorca concedirà una subvenció nominativa de 180.000 euros a la Fundació Santuari de Lluc per dur a terme les obres de creació de nous equipaments esportius a les seves instal·lacions. L'objectiu principal és fomentar la pràctica de l'activitat física entre els residents, així com oferir una activitat complementària a les persones que visitin el Santuari i el seu entorn. Aquesta subvenció es presentarà per a la seva aprovació al Ple Executiu del pròxim dijous dia 12 de maig, i aquest dimarts ha tengut lloc la visita prèvia als espais on es destinaran les noves instal·lacions esportives.

Amb aquest ajut es preveu la creació d'una pista de pàdel i un espai polivalent multiesportiu. També es farà una aposta per l'eficiència energètica amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques per a l'autoconsum. Actualment, en el terme municipal d'Escorca no hi ha cap instal·lació esportiva pública i, per això, és d'interès general per al Consell de Mallorca col·laborar en l'execució d'aquest projecte, donada la quantitat de visitants que aquest punt rep cada any.

Precisament, aquest dimarts s'ha fet una visita institucional a Lluc per conèixer els espais que acolliran les instal·lacions. Hi ha assistit la presidenta del Consell, Catalina Cladera; el conseller de Transició, Turisme i Esports, Andreu Serra; la directora insular d'Esports, Marga Portells; el batle de l'Ajuntament d'Escorca, Antoni Solivellas; el prior de Lluc, monsenyor Marià Gastalver; i el gerent del Santuari de Lluc, Antoni Moreno.

«És important perquè no només es milloren les instal·lacions de Lluc, sinó que per primera vegada, Escorca i els seus residents comptaran amb una infraestructura esportiva d'ús públic», ha expressat la presidenta Cladera. «A més de garantir espais per a la pràctica esportiva entre els residents, també permetem que s'ofereixi una activitat complementària a les persones que visitin el Santuari i el seu entorn».

«Seguim contribuint a crear més infraestructures arreu de Mallorca per a la pràctica esportiva, amb l'objectiu que tots els mallorquins i mallorquines, visquin on visquin, tenguin una instal·lació esportiva on anar a fer esport», ha conclòs.

La Fundació Santuari de Lluc és una organització sense ànim de lucre que té entre els seus objectius vetlar per la natura del paratge natural de la Serra de Tramuntana a la zona d'Escorca i, en concret, la pròpia de l'entorn del Santuari de Lluc i fomentar l'esport com estil de vida saludable. També ofereix activitats de sensibilització i educació ambiental per a escolars i famílies.