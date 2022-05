La Plataforma contra els Megacreuers reitera la «poca ambició» de l'acord entre el Govern i les navilieres

La Plataforma contra els Megacreuers ha criticat aquest dilluns la «poca ambició» de l'acord aconseguit entre Govern i les navilieres amb què es limiten a tres el total de creuers diaris que pot rebre el port de Palma.

Segons ha informat el portaveu de la Plataforma contra els Megacreuers, Joan Forteza, en declaracions als mitjans, abans d'embarcar al veler Rafael Verdera, «aquest dilluns, amb motiu de la presència a Palma del Wonder of The Seas, el creuer més gran del món, amb 362 metres d'eslora i capacitat per a 9.300 persones, entre passatgers i tripulació, es durà a terme una acció reivindicativa, per a denunciar que aquest turisme és fora d'escala i insostenible».

Aquesta acció, ha continuat dient Forteza, «es deu a l'acord d'intencions aconseguit entre Govern i patronals navilieres, que per a la Plataforma és poc ambiciós». De fet, ha emfatitzat, «sembla haver estat precisament dictat per aquestes», en referència a les patronals.

Tot i això, la Guàrdia Civil ha impedit al Rafael Verdera aproximar-se al creuer Wonder of The Seas, en estar aquest situat, segons han afirmat els agents, en una «zona restringida» a embarcacions recreatives.