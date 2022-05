Alumnes d'Estudis Anglesos faran pràctiques de traducció a la Policia espanyola i a la Guàrdia Civil

El rector de la Universitat de les Illes Balears (UIB), Jaume Carot, i la delegada del Govern espanyol a les Illes Balears, Aina Calvo, han presentat la vuitena convocatòria del conveni de cooperació educativa entre la Secretaria d'Estat de Seguretat, del Ministeri de l'Interior, i la UIB per a fer pràctiques formatives en dependències de les forces i dels cossos de seguretat de l'Estat.

En el marc d’aquest conveni, divuit alumnes del grau d'Estudis Anglesos faran pràctiques de traducció en comissaries de la Policia espanyola i en quarters de la Guàrdia Civil. Concretament, pel que fa a la Policia espanyola, sis alumnes faran les pràctiques a la Prefectura Superior de Palma i set, a la comissaria de Platja de Palma. Pel que fa a la Guàrdia Civil, tres alumnes les faran al quarter de Palmanova i els quarters de Sóller i Campos tendran un alumne en pràctiques cada un.

Les pràctiques consistiran a atendre en anglès els ciutadans estrangers; transcriure i redactar en aquest idioma les denúncies interposades per ciutadans estrangers; informar en anglès els ciutadans estrangers sobre els terminis de tramitació de les denúncies, i emprar aplicacions informàtiques destinades a gestionar la tramitació de denúncies.

El conveni compleix un objectiu doble: d'una banda, millorar l'atenció als turistes que són víctimes de delictes i, de l'altra, millorar la formació dels estudiants de la UIB, ja que «podran posar en pràctica els coneixements adquirits en el grau d'Estudis Anglesos i preparar-los per a la inserció en el mercat laboral».

El rector ha expressat satisfacció per la col·laboració i coordinació entre institucions i ha agraït a Delegació del Govern espanyol, Policial espanyola i Guàrdia Civil «la seva aportació a la millora la formació dels estudiants de la UIB». Per part seva, la Delegada del Govern espanyol ha destacat que aquest conveni reportarà beneficis tant per a la formació i la inserció dels alumnes del grau com per a la Policia espanyola i la Guàrdia Civil en el desenvolupament de la seva tasca.