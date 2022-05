La Xarxa de Pagesos Ecològics reclama que la Llei turística tengui en compte el producte local i ecològic de petits productors

La Xarxa de Pagesos Ecològics, integrada per Apaema, Apaem i Apaeef, ha demanat el compromís de compra de producte local per part dels establiments turístics, per tal que «es tenguin en compte els petits productors i la producció ecològica». Aquest dissabte diferents representants del sector agrari s’han reunit amb la presidenta del Govern, Francina Armengol, la consellera d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Mae de Concha, i el conseller de Model Econòmic, Turisme i Treball, Iago Negueruela, per acordar esmenes a la Llei turística.

L’objectiu és que la llei es comprometi a obligar el sector turístic a comprar un percentatge concret de producte d'origen balear. Es pretén assegurar un mínim d'un 3% del producte, que pujarà a un 4% per a establiments de quatre o cinc estrelles i del 5% per als agroturismes.

Des de la Xarxa de Pagesos Ecològics de Balears han celebrat aquest principi d'acord perquè, segons han apuntat, «si el desplegament d'aquesta norma es fa tenint en compte tot el sector primari en conjunt, pot suposar un important impuls per a aquest i la culminació d'una demanda històrica de la societat, que el sector turístic repercuteixi més i millor sobre 'Foravila'».

Volen que el producte de petites i mitjanes explotacions agràries es tingui en especial consideració perquè «en cas contrari, hi ha el perill que la compra només beneficiï a les principals empreses agroalimentàries, les més grans»; així com que es despleguin mecanismes «robustos» de traçabilitat del producte local consumit perquè, han criticat, «actualment encara no es disposa de cap segell o control que identifiqui què és el producte local».

Així i tot, també han criticat el fet que les associacions de productors ecològics de les Balears, ni tampoc el seu consell regulador, el Cbpae, no han estat convidades a les reunions que s'han celebrat. És per això que han demanat que la normativa comprometi la compra d'un percentatge mínim de producte ecològic, dins del percentatge estipulat de producte local.