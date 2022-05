Patrimoni natural: inauguren un nou tram de la ruta Artà-Lluc amb una caminada popular

El Consell de Mallorca ha inaugurat aquest dissabte un nou tram de la ruta Artà-Lluc amb una caminada popular, en la qual han participat una trentena de persones, entre càrrecs públics i senderistes.

Els senderistes han pogut gaudir d'una caminada al costat de la mar, entre la finca es Canons, situada entre els nuclis de Betlem i la Colònia de Sant Pere, en el terme municipal d'Artà. Aquest tram connecta l'etapa 2 (Arenalet des Verger-Betlem) amb la secció oberta i senyalitzada de l'etapa 3 (entre la Colònia de Sant Pere i la possessió de Son Serra de Marina).

La vicepresidenta del Consell de Mallorca i consellera insular de Sostenibilitat i Medi Ambient, Aurora Ribot, ha explicat que des de la institució «es continuaran obrint nous trams i celebrant-ho amb caminades populars per a acostar el senderisme a tota la ciutadania». «Amb aquestes excursions volem escenificar la primera caminada amb els mallorquins pel nou tram obert», ha afegit.

«L'objectiu és continuar treballant en la ruta Artà-Lluc per a poder obrir més trams i donar a conèixer el vessant senderista del nord-est de Mallorca que no és tan coneguda com la mítica ruta de Pedra en Sec que travessa la Serra de Tramuntana, però que també té molta importància per al departament de Sostenibilitat i Medi Ambient», ha emfatitzat Ribot.

La direcció insular de Medi Ambient ha estat l'encarregada d'executar el Projecte bàsic de senyalització de la ruta Artà-Lluc (GR 222) secció es Canons-Colònia de Sant Pere. En total, s'ha senyalitzat l'obertura d'aquest nou tram amb més de 40 senyals. La nova incorporació permet connectar les etapes que van des de Can Picafort, Son Serra de Marina, Betlem fins a s'Arenalet d'Albarca.

Una ruta espera

La Ruta Artà-Lluc (GR 222) proposa enllaçar les serres de Llevant i el parc natural amb la zona central de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimoni de la Humanitat. L'itinerari ofereix al senderista una gran varietat de paisatges, alguns d'ells de gran singularitat com el litoral gairebé verge de la península de Llevant, les zones dunars de la badia d'Alcúdia, els espais agrícoles del Pla de Mallorca o les marjades de les muntanyes de Caimari.

El traçat de la ruta, apte per a tothom, discorre primer per les muntanyes d'Artà, amb pendents suaus i amb el punt més alt en el campament d'es Soldats a 383 metres. Més enllà i després de vorejar la zona costanera, s'endinsa en el Pla de Mallorca i sense desnivells considerables arriba al peu de la Serra de Tramuntana.

Al llarg del recorregut, el senderista descobrirà, a més d'un valuós entorn natural, parets de pedra en sec, molins, fonts i un important patrimoni arquitectònic, etnològic i històric, amb llocs destacats com el Coll de sa Batalla de 578 metres, la torre de cala Matsocs, el castell de Capdepera, l'ermita de Betlem i el santuari de Lluc, punt final del recorregut.