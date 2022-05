L’STEI demana el manteniment de la 'brigada Covid' per al curs 2022-23

Tot i la incertesa de la pandèmia d’aquí a uns mesos, l’STEI Intersindical considera necessari que torni a haver-hi una 'brigada Covid' durant el curs 2022-23 per a substituir docents de baixa per aquest motiu, ja que consideren que ha estat «una eina molt útil els dos darrers cursos».

El fet que els centres, sobretot els d’Infantil i Primària, disposin aviat d’un interí substitut facilita molt la tasca de coordinació docent als equips directius i fa que el professorat no hagi de dedicar hores a fer substitucions dels companys de baixa. «Tot plegat comporta que no es perdin hores de suport o de coordinació docent, molt necessàries per a un bon funcionament dels centres i una atenció a la diversitat adequada», remarquen.

L’STEI Intersindical reclama, a més, que aquesta brigada s’estengui per a altres situacions d’incapacitat temporal de curta durada, de manera que els centres disposin ràpidament d’un substitut. També sol·licita que els nomenaments dels membres d’aquesta borsa de docents tenguin un nomenament entre el 1r de setembre i el 31 d’agost.