Primera acció contra la segregació escolar a Palma: constituir la xarxa de centres educatius

Després de la bona convocatòria aconseguida a la primera reunió de centres contra la segregació escolar a Palma que va tenir lloc el 24 de març al CEIP Verge de Lluc, en la qual varen participar representants de deu escoles, dos instituts, famílies de diferents centres i membres de la FAPA, tal com es va acordar, convoquen una nova assemblea el pròxim dijous 5 de maig a les 18 hores a la mateixa escola.

Tot i que la passada trobada del mes de març va tenir un caràcter més informatiu, on cada centre va explicar la seva situació i les seves preocupacions respecte a la segregació escolar per llavors intercanviar diferents opinions i punts de vista, d’allà es va sortir amb una visió clara que a Palma la segregació escolar és un fet. «Es va veure que a la nostra ciutat hi ha una doble -o triple- línia amb escoles que acullen en gran manera l’alumnat provinent de les classes socials més populars, de les economies més febles, de la immigració o de necessitats de suport social o educatiu i altres que no ho fan», han explicat.

Segons expliquen, un dels motius que provoca aquesta situació és l’incompliment de la normativa d’escolarització que apunta a un repartiment equitatiu d’aquest alumnat entre tots els centres finançats amb fons públics, «un fet que ve d’antic», remarquen.

Arribada la data, a la reunió del pròxim dijous el que es vol és constituir i construir la xarxa d’escoles començant pel plantejament dels objectius i les accions que es volen dur a terme.

«Aquest és un moviment democràtic que parteix d’unes vivències i unes necessitats comunes i que es construeix de manera participativa. Per això, un altre dels temes de la reunió serà la tria del nom que se li vol donar a la xarxa», han destacat.

Canviar la normativa per a continuar igual?

La nova llei educativa, la LOMLOE, ens parla de l’educació inclusiva com un dret humà. «Nosaltres, amb els peus a terra, a les escoles i els instituts, veiem que no és possible construir una escola inclusiva, sense acabar amb la segregació escolar», expliquen. Per a finalitzar, a tall d’exemple, recorden que el passat mes de maig des del CEIP Verge de Lluc varen publicar dades oficials, obtengudes a través del portal de transparència, que manifestaven que el darrer curs, al nostre centre més de la meitat de l’alumnat tenia Necessitats Específiques de Suport Educatiu (NESE) mentre que la mitjana de l’alumnat NESE dels centres de la mateixa zona escolar Palma C rondava el 23%. «Aquesta realitat té poc a veure amb l’educació inclusiva», conclouen.