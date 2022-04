El Govern lliura les restes d'Antoni Company Oliver, represaliat de la Guerra Civil, als seus familiars

El Govern ha fet lliurament aquest divendres de les restes d'Antoni Company Oliver a la seva família, en un acte íntim celebrat en privat per petició expressa dels familiars.

Les restes del llucmajorer, assassinat el 1937 a la Creu de Porreres, van ser localitzades el febrer de 2021 a la fossa número 12 del cementiri municipal, afectada per un sòcol de formigó construït per a suportar el pes dels nínxols. La seva recuperació va ser possible gràcies als treballs que va dur a terme l'equip tècnic de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, dins la segona fase d'excavacions i exhumacions de les fosses del cementiri municipal de Porreres, inclosa en el II Pla de Fosses del Govern de les Illes Balears.

Segons l'informe d'identificació biològica realitzat pel laboratori BIOMICs de la Universitat del País Basc, i lliurat també aquest divendres a la seva família, la identificació s'ha realitzat a través d'una mostra òssia de les restes que ha estat comparada amb una mostra d'ADN d'una familiar directa, donant com a resultat una identificació positiva.

La seva identificació, confirmada el mes de gener passat, se suma a les de Miquel Pasqual Quetglas, Bartolomé Matas Alemany i Jordi Colom Estarellas, localitzats a la fossa número 11 de Porreres i identificats a l'octubre de 2021.

Divuit identificacions a Porreres

Al cementiri de Porreres, el Govern ha impulsat diferents campanyes d'excavacions i exhumacions que han permès recuperar un total de 114 víctimes de la repressió franquista (49 recuperades en la campanya de l'any 2016, de la qual fou promotora l'Associació Memòria de Mallorca, i 65 durant les darreres excavacions, realitzades entre febrer i març del 2021).

D'aquestes, 14 víctimes varen ser identificades i retornades a les seves famílies a partir dels treballs realitzats l'any 2016. La segona intervenció duta a terme l'any 2021 suma, a hores d'ara, quatre identificacions més. Fins avui, a les Balears, s'han pogut recuperar en total les restes de 218 persones assassinades durant la Guerra Civil i el franquisme, de les quals ja s'han identificat 36 i s'han retornat 35 a les seves famílies.

Antoni Company Oliver

Natural de Llucmajor. Era sabater i encarregat de la cooperativa La Hormiga. Estava casat i tenia una filla, na Jerònia. El 15 de febrer de 1937 va ser detingut, mentre treballava a la fàbrica, per un grup de falangistes de Llucmajor, que el varen conduir a la Creu de Porreres on va ser assassinat.

La seva família va ser una de les que va rebre el 29 d'octubre de 2021 el certificat de víctimes del franquisme que va lliurar el Govern a 124 famílies de persones assassinades a les Illes Balears.

El seu renet va fer pública l'agost de 2021 una carta al seu besavi dins el projecte «Memorial de la Paraula» impulsat per la Direcció General de Memòria Democràtica, en la qual expressava que «en silenci, sense una paraula més alta que una altra, et seguim cercant. No oblidam fàcilment una injustícia com la que es cometé amb tu ni a la gent com tu, feia una mica millor el món amb ideals legítims per a un obrer, del gremi de la sabata. Nosaltres no volíem ser herois ni víctimes per mor de la teva desgraciada mort i de qualque manera hi esdevinguérem. Cap alt? Sempre! Quin mal feres? No pot ser d'altra manera».